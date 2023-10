Renato Buscema: "Somos candidatos a medallas, inclusive al oro"

Foto: Archivo Télam.

Foto: Archivo Télam.

Foto: Archivo Télam.

Renato Buscema,de Chile, integrado por seis deportistas,, al tiempo que consideró que es"Vamos súper enfocados. Sabemos que somos candidatos a medallas, inclusive al oro. Nuestro objetivo es seguir haciendo las cosas bien y que el resultado sea el producto de lo que venimos haciendo, pero sin presionarnos. Vamos a hacer nuestro mejor papel", manifestó Buscema, entrerriano de 44 años y DT desde 2019 en una entrevista con Télam.El esquí náutico, que compite en los Juegos Panamericanos desde la edición de Mar del Plata 1995, ganó tres medallas de oro: Javier Julio (overall y figuras en Guadalajara 2011) y Eugenia de Armas (wakeboard en Lima 2019); dos de plata: Lorena Botana (figuras en Winnipeg 1999) y Ulf Ditsch (wakeboard en Lima 2019) y trece de bronce.Las preseas de bronce las obtuvieron Javier Julio (figuras en Winnipeg 1999 y slalom en Santo Domingo 2003)); Jorge Renosto (slalom en Mar del Plata 1995 y figuras en Santo Domingo 2003); Adán Botana (slalom en Mar del Plata 1999); Edgardo Martín (wakeboard en Río de Janeiro 2007); Alejo De Palma (wakeboard en Guadalajara 2011) y Lorena Botana (figuras en Mar del Plata 1995).Y Adán y Lorena Botana, Julio; Martín López Filloy, Marion Rochaix y Jorge Renosto (equipos mixto en Mar del Plata 1995); Javier Julio (overall, figuras y slalom en Toronto 2015) y Tobías Giorgis (overall en Lima 2019).En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el equipo argentino logró los siguientes resultados: Paloma Giordano (figuras), séptima; Violeta Mociulsky (figuras), 12da; Violeta Mociulsky (salto), séptima; Paloma Giordano (slalom), décima; Violeta Mociulsky (slalom), octava; Paloma Giordano (overall), novena y Violeta Mociulsky (overall), décima.Y Eugenia De Armas (wakeboard), primera e Ignacio Giorgis (figuras), décimo; (salto), octavo; (slalom), 16to y (overall), décimo; Tobías Giorgis (figuras), noveno; (salto), quinto; (slalom), 12do y (overall), tercero y Ulf Ditsch (wakeboard), segundo.El equipo argentino que competirá en Chile estará integrado por Eugenia De Armas y Kai Ditsch (Wakeboard); Patricio Sohar Violeta Mociulsky, Antonio Collaso y Tobías Giorgis (Esquí náutico).Los objetivos son mantener los resultados del Panamericano pasado y mejorar. El nivel de nuestros rivales creció, pero el nuestro también. En Wakeboard, con mantener los resultados, ya cumplimos con nuestro objetivo porque lo que obtuvimos en el panamericano anterior fue prácticamente inmejorable. Sabemos que somos candidatos en las dos disciplinas: wakeboard y esquí náutico. En hombres y mujeres tenemos posibilidad de oro. Tenemos a los atletas súper enfocados y entrenados. En hombres, posicionados entre los diez mejores del mundo, y en mujeres, entre las tres del mundo. En esquí náutico, Tobías Giorgis creció mucho de nivel en su maduración deportiva y va en busca de un podio en overall, con posibilidades de oro.Es un equipo joven, con dedicación full time de los atletas. Entrenado técnicamente con apoyo de los padres, el Enard y la Secretaría de Deportes. Ese combo hace que los deportistas sean grandes exponentes mundiales. Gracias a los entes pueden entrenar, viajar y competir a nivel internacional. Eso les dio roce. Este equipo, que se viene trabajando en el desarrollo deportivo, ya tiene atletas de la máxima categoría, consagrados, que están entrando en su madurez deportiva, con una buena proyección en sus carreras.En el caso de wakeboard hicimos una serie de concentraciones de entrenamientos y seleccionando competencias claves, a las que vamos con el enfoque de medirnos competitivamente y seguir el proceso de mejora continua que trabajamos hace mucho tiempo. Los resultados nos vienen apoyando. La última competencia importante que tuvimos fue el mundial de Portugal del mes pasado en el que Eugenia De Armas obtuvo el cuarto puesto y Kai Ditsch, el séptimo. En el caso de esquí náutico, los atletas tienen sus competencias seleccionadas, en las que miden y obtienen roce en esas experiencias. Tienen el Mundial en este mes por lo que llegarán a los Panamericanos súper preparados.En el caso del wakeboard, claramente Estados Unidos es el principal rival; y después vienen México y Canadá. En el caso del esquí náutico, los mismos rivales más Colombia.Vamos súper enfocados. Sabemos que somos candidatos a medallas. inclusive al oro. Nuestra mirada es seguir haciendo las cosas bien y que el resultado sea el producto de lo que venimos haciendo, pero sin presionarnos. Vamos a hacer nuestro mejor papel.En el caso de wakeboard, nuestro atletas están ciento por ciento dedicados al deporte. Viven la mitad del año en Estados Unidos o México y así se entrenan con su pares, como así también deportistas italianos y australianos con los que compiten, siempre siguiendo el plan que les hacemos desde la Federación en cuanto a entrenamientos y competencias, y el resto de los meses en Argentina. Cuando están en el país se entrenan cuatro veces por semana, de doble turno, y cada dos, lo hacen conmigo. Después tienen su parte física. Cuando están en el hemisferio norte, tienen competencias cada dos semanas. Tobías se entrena cinco días a la semana en Rosario y también se prepara en Estados Unidos haciendo concentraciones y disputando competencias.Tenemos solo una excepción: Antonio Collaso que está becado por Secretaría pero no por el Enard. Tiene un excelente nivel y está a la altura de la competencia.