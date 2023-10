La argentina "Cuando acecha la maldad", mejor película en Sitges

Foto: prensa

Tras un gran lanzamiento en Estados Unidos y a la espera de su estreno local, previsto para el 9 de noviembre, el film, cuarto título en solitario del realizador argentino, fue considerado este sábado el(España).La historia del laureado film se ubica en un remoto pueblo rural argentino en el que dos hermanos descubren a un monstruoso hombre infectado por fuerzas malignas, que está a punto de dar a luz a un demonio.El director nacido hace 44 años en la localidad del conurbano bonaerense de Haedo señaló el martes último, en la presentación de la película en certamen que finaliza el domingo que se propuso hacer "un buen cuento y que la violencia fuera el instrumento de ese cuento: Mi fin no solo es mostrar escenas fuertes"."Busqué hacer una película diferente, de posesión y de exorcismo, pero que no se pareciera en nada a este tipo de películas. Por ello, lo primero que hice fue que la religión no tuviera ningún tipo de efecto", abundó en torno a la proyección donde estuvo acompañado por, uno de los protagonistas de la historia, y el productor"Cuando acecha la maldad", cuyo reparto completan Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Paula Rubinsztein y Desiré Salgueiro, llegó a la más importante cita de este género cinematográfico con el antecedente de haber tenido un lanzamiento en más de 800 cines de Estados Unidos, algo prácticamente inédito para una cinta nacional.Antes de ese lanzamiento internacional y de este lauro , el más importante de su trayectoria, Rugna dirigió "La última entrada" (2007), "No sabés con quién estás hablando" (2016) y "Aterrados" (2017) y además tomó parte en las cintas colectivas "Malditos Sean!" (2011, donde aportó "Cafeomancia" y "El curandero") e "Hispanos satánicos" (2022, con el capítulo "Yo también lo vi").La cultura nacional también dijo presente en otras instancias del palmarés de Sitges de acuerdo a lo informado por el director del festival, Ángel Sala, ya que la novela "Ventajas de viajar en un tren", del argentino Kike Ferrari, fue la base de "Moscas", film del vasco Aritz Moreno, con los actores nacionales Ernesto Alterio, Mara Bestelli, Claudio Rissi y Tomás Pozzi, que mereció una mención especial por "su bonita visión del lado feo de Buenos Aires", según el fallo del jurado.