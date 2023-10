Tres días de audiciones presenciales para "School of Rock" con 1200 participantes

Foto: Camila Godoy

la primera tanda de los tres días de audiciones de niños y adolescentes para conformarLa obra, segunda de su tipo tras el boom generado este año por “Matilda” con 140 mil localidades vendidas en ocho semanas y un regreso a partir del 12 de enero también en la enorme sala céntrica, busca a 39 niños y niñas de entre 11 y 14 años que conformen el elenco y la banda que participará tocando en vivo en el contexto de la pieza., una de las productoras ejecutivas de ambos musicales.En esa cuerda, Casadiego postula que “Argentina es una de las mecas mundiales del teatro musical y eso indefectiblemente se debe a que el talento del recurso humano es excepcional y me refiero al talento como la suma de: condiciones de base, preparación, estudio y disposición”.“Inclusive cuando a veces los recursos materiales o el acceso a posibilidades aquí es limitado en relación a países del llamando primer mundo, el artista argentino muestra una mezcla irrebatible de talento, sangre y por sobre todo, mucho trabajo”, acotó.s lleva más de ocho años de impacto sobre escenarios de Broadway, Londres, China, Corea, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica y Madrid, basada en la película de 2003 (aquí titulada “Escuela de rock”) dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Jack Black, aquí reúne un equipo de producción integrado por Carlos y Tomas Rottemberg, Mariano Pagani y las compañías Ozono y Preludio.Al igual que con “Matilda”,Carlos Rottemberg, impulsor de esta creciente escena tal como lo asumió en “Piaf” y “Matilda” y lo profundizará con “Legalmente rubia” (a partir de marzo en el Liceo) y esta “School of Rock”, atribuyó la afluencia de postulantes en El Bunker Academia a dos causas: el impacto generado por “Matilda” y el peso de la película que impulsa esta versión escénica.Sobre la historia a recrear, el empresario reflexiona:En cuanto a las resonancias generadas por “Matilda”, el teatrista subraya que “no solamente trascendieron desde el escenario a la platea, sino también por cómo se hizo, con la seriedad con la que se encaró y por cómo fue todo el proceso que es el que generó la mejor carta de presentación para las 1.200 personas que se presentaron ahora para ‘School of Rock’”.