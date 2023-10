DependeDeNosotras, visibiliza las preocupaciones de las mujeres en las elecciones

Las periodistas Paula Rodríguez y Noelia Barral Grigera, son dos de las impulsoras de la campaña / Foto: IG.

Un colectivo de mujeres autoconvocado y apartidario expresó este viernes a través de la campaña "" una serie de "problemáticas y preocupaciones comunes" que no sólo las atraviesan diariamente sino que "se ponen en juego" en las próximas elecciones generales, y llama a las mujeres a "ejercer el poder del voto en defensa del futuro"."Las mujeres tenemos muchas experiencias y problemáticas en común que están en juego en esta campaña. Nos parece importante poder difundir a través de esta convocatoria autogestionada cuáles son las principales preocupaciones que nos atraviesan desde historias concretas y en defensa de ciertos consensos básicos", expresó a Télam una de lasRodríguez señaló que, "de lo público" y que, esta campaña busca "llenar de sentido" esa discusión y transmitir ese"Desde un lugar sensible y muy humano mujeres de todo el país cuentan sus problemáticas del día a día, sus temores, que son los mismos de otras tantas porque como mujeres solemos estar a cargo de tareas de cuidado, de la salud o la educación de nuestros familiares y desde ese lugar es clave el rol que podemos cumplir a la hora de ejercer nuestro derecho al voto en estas elecciones", argumentó Rodríguez.La campaña que se comenzó a difundir esta semana a través de redes sociales, principalmente en Instagram y Tik Tok, bajo el hashtag #dependedenosotras , muestra videos breves con los relatos en primera persona de mujeres de distintas profesiones de todo el país, que cuentan cómo a través del Estado o de determinada política pública han tenido o tienen acceso a derechos significativos en materia de salud, educación y otros ámbitos de desarrollo personal."La campaña me parece súper importante y necesaria porqueque fueron muy votados en las PASO que amenazan conquistas y derechos que fuimos ganando y que damos por sentado", advirtió en diálogo con esta agencia laPara Barral Grigera, como "el que niega, por ejemplo, la brecha salarial", ejemplificó y agregó que atenta contra "un montón de conquistas recientes y antiguas"."No se trata de ganar o perder una discusión, hemos perdido algunas discusiones que después seguimos dando y conquistamos -es parte del juego democrático- pero que ni siquiera podamos dar una discusión porque nos dicen que la evidencia es falsa, me preocupa muchísimo", reflexionó la periodista.Barral Grigera contó en el video que compartió en la cuenta de Instagram de la campaña que fue diagnosticada a los 17 años de-una afección en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a su mucosa interior generando molestias intensas- y que desde que hace un tratamiento con pastillas anticonceptivas no sufre más dolores., contó la periodista.Otra de las mujeres autoconvocadas contó que es madre de dos jóvenes, uno de ellos con, y señaló que "en la Argentina entre el 10% y el 15% de las personas presenta alguna discapacidad"."Nuestro estatus jurídico le otorga coberturas al 100% de todas las prestaciones que requieren, pero me preocupa el futuro ¿Qué sucedería si todas las situaciones que hoy son al 100% sólo son para unos pocos o para aquellos que los puedan pagar?", alertó.Una docente de una escuela secundaria para adultos contó que "muchas de sus alumnas son madres, que pueden estudiar e ir a la escuela incluso con sus hijos porque la escuela es pública, gratuita y está en su barrio"., compartió como una de sus principales inquietudes la docente.Una beneficiaria de unarelató que gracias a la misma pudo tener su propio emprendimiento de producción audiovisual y enfatizó que fue posible "porque tuvo la oportunidad de tener" y le preocupa que "otros no puedan acceder a la oportunidad de recibir una educación de calidad gratuita".En este mismo sentido la periodista y escritoracompartió en su video para la campaña"Mi hijo va a la universidad pública y gratuita, estoy angustiada pensando que la podrían arancelar porque, en ese caso, no podría pagarla", expresó Beck y finalizó retomando la consigna de la campaña: "En esta elección el voto de las mujeres es fundamental, el futuro depende de nosotras".