Biden charló con familiares de secuestrados y pidió atender crisis la humanitaria en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió este viernes a hacer todo lo que esté a su alcance parapor el grupo islamista palestino Hamas en Israel, y pidió atender la crisis humanitaria que se está agravando en Gaza producto de los bombardeos israelíes.Biden conversó este viernes por videoconferencia con familiares de los 14 estadounidenses que están desaparecidos después de que la milicia islamista radical atacó Israel hace seis días.Al menos 27 estadounidenses murieron y otros tantos fueron, pero la Casa Blanca no especificó cuántos de los desaparecidos están retenidos como rehenes.(FWSe estima que 150 israelíes, extranjeros y personas con doble nacionalidad, fueron secuestrados durante el ataque del sábado y llevados a Gaza.(FW)“Están pasando por una agonía sin saber cuál es la situación de sus hijos, hijas, maridos, esposas e hijos. Es desgarrador. Les aseguré mi compromiso personal de hacer todo lo posible,, relató más tarde Biden, en un acto en Filadelfia.La Casa Blanca no dio detalles sobre la llamada, dijo la agencia AFP, pero la agencia Europa Press detalló que de la charla participaron también el asesor en Seguridad Nacional; el coordinador para Medio Oriente,; y el responsable de cuestiones relativas a rehenes“Las familias de los desaparecidos tienen que saber que al presidente de Estados Unidos le importa profundamente lo que les pasó. Ysi podemos encontrarlos", remarcó después Biden en una entrevista de la que se conocieron solo algunos tramos.El Presidente habló con el programa "60 Minutes" de CBS, oportunidad en la que advirtió que el ataque de Hamas del último sábado “ni siquiera es un comportamiento humano. Es pura barbarie".Y en Filadelfia, instó a atender como “prioridad” la crisis humanitaria que el enfrentamiento generó en Gaza, un territorio de por sí empobrecido."No podemos perder de vista el hecho de que la abrumadora mayoría de los palestinos no tuvo nada que ver con Hamas y los atroces ataques de Hamas, y que también está sufriendo", expresó el jefe de la Casa Blanca en su discurso.Igualmente, enfatizó que su administración estaba trabajando para”.