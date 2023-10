Cohn-Duprat expanden en "Nada" un sello propio con "los actores ideales para cada proyecto"

Nada (Tráiler Oficial) VER VIDEO

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de la serie “Nada” que con protagónico de Luis Brandoni y la estelar presencia del norteamericano Robert de Niro se ve a través de la plataforma Star+ y este sábado emitirá uno de sus cinco capítulos a través de eltrece, confirman una de las características de su obra donde, se ufanan, “pensamos en los actores ideales para cada proyecto”., comenta Duprat a Télam.Y sobre aspecto distintivo de la producción autoral conjunta, Cohn apunta:En el mismo sentido, el cineasta indica a Télam que “hay un momento de la construcción de los libros y de los guiones que es en conjunto porque somos directores acostumbrados a trabajar de forma democrática, debatiendo y discutiendo que es algo que en el cine quizás no es tan así sino que impera un sistema un poco más vertical. A nosotros nos gusta abrir el juego y en ese juego que se abre incluye a los actores al momento de la escritura o de la adaptación y entonces las pieles quedan como a medida”.Su compañero Duprat aporta que esa manera de abordar la ficción junto a quienes serán sus intérpretes“A mí personalmente –confiesa- me gusta mucho observar a los actores, ver cómo son sus estrategias para la construcción de la emoción, cómo llegan a eso que uno lo ve en pantalla y lo atraviesa. Y el director tiene ese rol de dar contención y marco para que el actor pueda llegar a desarrollarlo”.Dueña de una imponente, laureada y personal trayectoria audiovisual desde 2008, la pareja generó títulos como los filmes “El artista”, “El ciudadano ilustre”, “Mi obra maestra”, “4X4” y “Competencia oficial”, además de la serie “El encargado”, donde convocó a estelares elencos en los que figuran Oscar Martínez, Luis Brandoni, Peter Lanzani, Guillermo Francella, Penélope Cruz y Antonio Banderas, entre más.En esa galería se añade ahora el célebre norteamericano Robert de Niro que gracias a “Nada” puso fin a su histórica negativa a trabajar en series.Cohn sostiene al respecto que “el caso de De Niro en un principio, parecía muy insólito porque en 60 años de carrera había dicho que no a todas las propuestas de series, pero ahora se terminó dando por su relación con Brandoni, por la fuerza de los guiones y por estar seguro de con quiénes iba a trabajar. Pero en ningún caso recurrimos a la inclusión de figuras para levantar una propuesta”.En el caso específico del actor neoyorquino, de 80 años, de extensa y brillante ligazón con Francis Ford Coppola (en títulos como “El Padrino II”, “Taxi Driver”, “Toro salvaje” y “Casino”, por citar unos pocos), subraya que “pese a ser un tipo súper ocupado y con miles de proyectos, trabajamos en varias instancias con el guion y tomamos su aportes como el hecho de insultar en español y esa relación de amigos que tiene con el personaje de Brandoni y que atraviese toda la serie”.Con un elenco que completan por María Rosa Fugazot, Silvia Kutika, Enrique Piñeyro, Gastón Cocchiarale, Daniel Miglioranza, Pablo Novak, Belén Chavanne, Alejandro Paker, Rodrigo Noya, Ariadna Asturzzi, Cecilia Dopazo, Manuel Vicente y la participación especial de Daniel Aráoz, la serie viene de ser aclamada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, desde el miércoles está disponible en Star+ y mañana a las 23 se emitirá únicamente su primer capítulo por eltrece.Ciertos tópicos, cierta estética o cierto tipo de observación terminan generando un estilo y para nosotros está bueno lograr un distintivo pero no es algo buscado a priori. En cuanto a las temáticas aparecen nuestros temas de interés como la impostación y la diferencia entre la ideología política y la verdadera ideología de la gente que realmente está a años luz una de otra, el lado B de los roles sociales que tenemos y la supuesta superioridad moral de los artistas sí son temas que nos rondan y de los cuales sabemos porque estamos inmersos en ese contexto y es motivo de análisis diario.Pero en este caso, “Nada” tal vez tenga una dosis de humanismo y de ternura de diferente.Creo que también nos distingue el salto de géneros porque nosotros le damos el mismo tratamiento y el mismo rigor a un programa de televisión como era “Televisión abierta”, que a un documental como pudo ser “Yo presidente”, a una serie como “El encargado” a una película. Entonces nos gusta oscilar y ver cualquier tipo de soporte audiovisual como una obra en sí misma y aplicarle ese trato y ese carácter a cada una de las cosas que hacemos con la misma dedicación la misma obsesión y el mismo nivel de detalle.Nuestra experiencia con las plataformas y Star+ que es con la que trabajamos es muy buena realmente, es muy libre y muy abierta tanto en las dos que hicimos acá como en otra que hicimos en España, que todavía no se estrenó y que se llama “Bellas Artes”, con un gran reparto integrado por Oscar Martínez Ángela Molina, Pepe Sacristán, Imanol Arias, Dani Rovira y Milena Smith. Así que la plataformas dan un espacio que ha venido bien porque el Instituto de Cine está en un estado desesperante.: Y lo decimos que nosotros que hicimos nuestras primeras películas muy pequeñas con apoyo del Incaa que es un organismo que hoy no está presente ni para el cine independiente, ni para el cine comercial ni mucho menos para las series.: Por eso no entendemos la profunda sumisión de nuestro mundillo del cine ante una situación que no debe preocupar de cara al futuro, sino hoy ante un estado de hecatombe.: Y ninguno de los dos votaría a (Javier) Milei (quien amenaza con el cierre del Incaa entre otros organismos públicos) pero la peor situación es ahora y no el potencial futuro y lo que haga este señor que no creo que pueda en caso de ser electo.