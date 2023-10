Galmarini: "El 62% de los barrios populares tendrá agua potable a fin de año"

Mujeres trabajando en las obras / Foto: Prensa

Foto: Prensa

Los trabajos

Trabajo genuino & Paridad de género La modalidad de trabajo implementada permite la creación de puestos de trabajo genuinos con equipos conformados por vecinas y vecinos del municipio donde se está llevando adelante la obra, con paridad de género.



Estos trabajos forman parte de un plan de obras en los barrios populares impulsado por AySA con el objetivo de, finalizado el 2023, duplicar la cobertura de agua potable y triplicar la de cloacas en estos barrios en relación a la situación en la que se encontraban en 2019.



Al inicio de la gestión de Malena Galmarini, 201 barrios populares y urbanizaciones emergentes se encontraban vinculados a la red de agua potable, y 86 a la red de saneamiento, y para fines de este año, serán 446 los barrios conectados a la red de agua y 276 a la de cloacas.

Foto: Prensa

El 62% de los barrios populares en la zona de concesión de Aysay el 55%al cierre de este año, indicó este viernes la titular de la empresa estatal, Malena Galmarini."Desde AySA, trabajamos entendiendo que el agua y el saneamiento cloacal ya no son solo un servicio público, sino que son un servicio a la comunidad,", remarcó la funcionaria.Galmarini precisó que "por ese motivo, a fin de año el 62% de los barrios populares dentro del área de concesión de la empresa contará con el servicio de agua potable y el 55% con el de saneamiento", al precisar"Desde el día uno en que llegamos a AySA -señaló la funcionaria-, no sólo reactivamos las obras que estaban paralizadas, sino que también pusimos en agenda las necesidades de los habitantes de barrios populares y les llevamos dignidad a través del agua y el saneamiento. Nosotros no prometemos, nos comprometemos y hacemos, y esta es la prueba"., ubicado en la localidad quilmeña de Bernal,la instalación de 5.843 metros de cañerías, que implican 1.104 nuevas conexiones y canillas comunitarias para incorporar a más de 5.000 habitantes a la red de agua potable.En el Barrio Itatí, lindero a Azul ya comenzaron las obras para llevar agua potable a la totalidad del barrio en conjunto con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).AySA inició las obras de redes primarias para abastecer a 15.000 vecinos del barrio y la primera etapa de redes secundarias con la instalación de 300 metros de cañerías que beneficiarán a 170 habitantes, indicó la empresa., en el barrio Finexcor, en tanto, comenzaron la instalación de 4.020 metros de cañerías y 652 conexiones domiciliarias; una obra que ya tiene un 28% de avance y que beneficiará a más de 3.200 habitantes.Además, a partir de una reunión comunitaria con vecinas y vecinos del barrio, se anunció la extensión de la obra pudiendo incorporar al proyecto 40 conexiones domiciliarias más.Estas obras son llevadas adelante por cooperativas locales, bajo la supervisión de AySA, en el marco de los programas A+T y C+T (Agua + Trabajo y Cloaca+Trabajo).