Arrancó el fin de semana turístico que promete marcar un nuevo récord

Unos 2.400 vehículos por hora pasan por el peaje hacia la costa atlántica bonaerense En el comienzo del fin de semana largo, el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata era muy intenso la tarde de este viernes y no se registraban demoras con un promedio de 2.400 vehículos por hora en el peaje de Samborombón y de 2.100 en el de La Huella, con destino hacia la costa atlántica bonaerense, informaron fuentes viales.



Durante la mañana de este viernes, cerca de 2.395 vehículos circularon por hora por el peaje de Samborombón, mientras que por La Huella, aumentaron a 2165, en el peaje de la ruta 11, rumbo a San Clemente, Santa Teresita y Pinamar, Cariló o Villa Gesell, según detallaron las fuentes de Aubasa.



En tanto, cerca de 366 vehículos circularon por Samborombón con dirección a la Ciudad de Buenos Aires y 365 por La Huella.



En el peaje de Maipú, de la Autovía 2 con destino a Mar del Plata, se registraba el paso de 1108 vehículos por hora mientras otros 365 se contabilizaron en el sentido de la circulación hacia la ciudad de Buenos Aires.

Miles de turistas comenzaron este viernes a disfrutar del fin de semana extra largo que empezó con clima soleado y fresco en gran parte del país y un intenso movimiento de viajeros en aviones, micros y trenes, lo que generó entusiasmo en el sector que espera marcar un nuevo récord turístico."Los aeropuertos abarrotados y las rutas cargadas que estamos viendo hoy muestran lo que nos venían adelantando los informes de los distintos destinos: este fin de semana largo va a ser absolutamente récord", aseguró en diálogo con Télam el ministro de Turismo,El funcionario resaltó que en este marco "en todo el territorio. Estos días, miles de hoteles, restaurantes, agencias de excursiones, comercios, ferias, guías de turismo, taxis y remises van a estar trabajando a full en todos los rincones de la Argentina"."El turismo vuelve a demostrar que es trabajo genuino para millones de argentinos y argentinas", acotó en alusión a los cálculos de su cartera que señalaban el impulso que dio la última etapa del PreViaje 5 para este fin de semana récord con más de 1,5 millones de turistas , que generarán ingresos por más 100 mil millones de pesos a las economías regionales.Desde Mendoza, el ministro de Economía y candidato presidencial,, también destacó que se vivía ""El lunes por la tarde daremos oficialmente los números con el ministro de Turismo, Matías Lamenns", adelantó Massa en una reunión con exportadores y la Cámara de Turismo local que se realizó en la sureña ciudad de San Rafael.Los feriados puente de este viernes y del lunes por el Día de la Diversidad Cultural concentraron altos niveles de reservas hoteleras tanto del turismo interno como el procedente de los países limítrofes que también aprovechó las fechas no laborales en sus lugares de origen.El, por su parte, estimó que, entre vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, los micros desde Retiro y trenes de larga distancia, se movilizarán más de 500 mil personas para disfrutar de este fin de semana largo de octubre.En ese sentido, el ministropuntualizó que estamos "ante un fin de semana largo con un enorme movimiento turístico en todos los medios de transporte y, como siempre, desde el Estado Nacional estamos poniendo en marcha los dispositivos de seguridad para que las personas viajen seguras en las rutas que llevan a los principales centros turísticos con, revisando que se utilice enen autos y transporte público, porque lo principal para nosotros es cuidar la vida de las personas y que a nadie se le arruine su descanso por el apuro de algún vivo".En lo que respecta al modo aéreo, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas indicó que, desde el viernes 13 al lunes 16 de octubre, sus vuelos de cabotaje tendrán un 89% de ocupación, y que los destinos más elegidos por sus pasajeros y pasajeras son: Bariloche, Iguazú, Mendoza, Ushuaia, El Calafate, Córdoba, Salta, Trelew, Tucumán y Neuquén. Destacándose, además, el movimiento que registran particularmente Mar del Plata, Puerto Madryn, Jujuy, San Martín de los Andes y Comodoro Rivadavia., mientras que para este viernes está previsto que más de 40.000 turistas se presenten en los mostradores y terminales de check-in de la empresa durante las primeras horas del día."Este fin de semana extra largo es muy especial por ser el último del año y por la expectativa que genera en todo el sector. Alcanzamos nuevamente una cifra que supera largamente lo conseguido en años anteriores y vamos a cerrar 2023 con récord histórico de pasajeros transportados", dijo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, a través de X (ex Twitter).Desde Aerolíneas Argentinas destacaron, ya que ingresaron un 116% más de reservas para volar en octubre durante los 7 días de ventas que incluyó al programa comparado con la semana de ventas previa.En tanto, con el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario llevado adelante por el Gobierno Nacional unoscon destino a Mar del Plata (5.587), Rosario (4.530), Junín (2.826), Córdoba (1.460) y Tucumán (1.028), entre los principales destinos preferidos.Asimismo,desde y hacia la estación de ómnibus de Retiro, donde los servicios confirmados para este viernes son de 850, para el sábado 730, para el domingo, 740, mientras el lunes habrá 850 y el martes, 900.Para salir a la ruta en vehículos particulares, el Ministerio de Transporte pidió no beber alcohol antes de manejar, evitar maniobras riesgosas, como sobrepasos indebidos o circular por la banquina, no usar el teléfono celular durante la conducción y descansar adecuadamente antes de iniciar el viaje.Además, recordó que todos los ocupantes de los vehículos deben estar sujetados correctamente con el cinturón de seguridad y los niños con el Sistema de Retención Infantil (SRI) y si el viaje es en moto, utilizar el casco y ropa con reflectivos, respetar las velocidades máximas y mínimas permitidas.Lammens destacó que, en especial "por su capacidad de generación de empleo de manera federal y de atracción de divisas genuinas, el turismo está llamado a ser una de las turbinas de la economía que le va a permitir al país despegar definitivamente en los próximos años".Los destinos de la Costa Atlántica bonaerense, Córdoba, Salta y la Patagonia encabezaban el ránking de reservas hoteleras, al punto que localidades como Salta, Mar de las Pampas, Sierra de la Ventana, Villa General Belgrano, Esteros del Iberá, San Rafael, Merlo, Bariloche, Puerto Madryn y Esquel estaban hoy con sus plazas en un lleno casi total., presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), estimó que "este fin de semana largo la actividad turística mostrará nuevamente su relevancia económica con destinos prácticamente colmados en todo el país" y destacó queEn, fuentes municipales destacaron que el arribo de turistas era constante en especial en este viernes que se presentó con un sol a pleno y una temperarse de 20 grados y una ocupación hotelera y extrahotelera que ronda el 80 por ciento, según datos de la Asociación Hotelera y Gastronómica y del Colegio de Martilleros de la ciudad.Voceros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata informaron que el jueves llegaron 114 micros y para este viernes esperaban 165 servicios.