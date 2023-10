El documental “Los medios de la guerra” llega a las aulas de las escuelas del país

Foto: Archivo de Télam.

Malvinas: Los medios de la guerra VER VIDEO

Foto: Archivo de Télam.

Educación y Memoria

Foto: Archivo de Télam.

El cuadernillo

El documental “Los medios de la guerra”, coproducido por Télam y RTA, llega a las aulas de todas las escuelas primarias y secundarias del país. Tras un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación, ambas instituciones trabajaron en la creación de un cuadernillo, basado en el documental, para abordar con los estudiantes el rol que tuvieron los medios de comunicación durante la Guerra de Malvinas., que tiene como uno de los ejes temáticos el abordaje de la memoria, soberanía y democracia en Malvinas.En el marco de la “Agenda Malvinas 40 años” se decidió realizar, particularmente sobre el rol de los medios de comunicación en esta época.“Nos parece muy positivo que, a través del Ministerio, un trabajo como el documental ‘Los medios de la guerra’ pueda llegar a las aulas, porque contribuye con la reflexión sobre uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia reciente, pero también porque alumbra sobre una dimensión que creo hoy es central en nuestro funcionamiento democrático, que es el rol de los medios., explicó la presidenta de Télam, Bernarda Llorente.El documental cuenta, a través de imágenes y entrevistas, cómo los militares alinearon los medios públicos para narrar una guerra censurada y recortada. El trabajo incluye entrevistas a los fotógrafos que estuvieron en las islas, especialistas y periodistas; documentos desclasificados en Argentina y Gran Bretaña; fotos inéditas, material confidencial de la inteligencia militar, cables originales, diarios y revistas, imágenes nunca vistas de la cobertura de Argentina Televisora Color (ATC), fotos descartadas y recuperadas en el archivo fotográfico de la agencia y documentos confidenciales.“Los medios de la guerra” constituye la materia prima que permitió pensar y componer el cuadernillo que se utilizará para el trabajo en las aulas, que propone herramientas, recursos y actividades a fin de abordar estos temas y desarrollar una mirada crítica sobre la guerra de Malvinas en 1982.Pensar que esto no es nuevo, que las imágenes siempre construyeron sentido. Ese aspecto del documental es sumamente potente para pensar cómo se construye la información, no solamente en relación al tema específico de Malvinas, sino que trae una pregunta sobre la actualidad, y trae un problema interesante para pensar en las aulas y construir pensamiento crítico en las escuelas”, explicó Cristina Gómez, coordinadora del Programa Educación y Memoria.El Programa Educación y Memoria tiene más de 15 años y tres ejes fundamentales. Por un lado, el tema del abordaje, las memorias y el conocimiento de la última dictadura militar; por otro lado, Malvinas en tres dimensiones, que son la memoria, la consciencia histórica en torno al reclamo de la soberanía y la perspectiva de la recuperación de la democracia. Y, por último y como eje fundamental, el abordaje del Holocausto y otros genocidios del Siglo XX.El programa tiene, a su vez, una relación con todas las provincias del país, una red de referentes provinciales con quienes se intercambia y se trabaja de manera articulada para desarrollar los materiales educativos y la capacitación docente para que los temas puedan llegar a todas las aulas.Al rol que han tenido en la época los medios de comunicación, que oscilaron entre la complicidad, el silencio y en algunos casos la crítica, hay que sumarle esta compleja tarea de informar en una guerra”, reflexionó Gómez. El índice temático abordado en el cuadernillo se divide en las siguientes categorías temáticas: el conflicto sobre las Islas Malvinas y el Atlántico sur; la guerra de Malvinas; la última dictadura y el control de la información; la cobertura del conflicto y la información en tiempos de guerra.Las actividades propuestas para los alumnos y alumnas son: el uso y construcción de las imágenes; voces en primera, segunda y tercera personas; los archivos de medios de comunicación para la memoria del conflicto; los contextos, los medios y las estrategias del conflicto y una reflexión crítica sobre la guerra., que ahora son un lugar importante de transmisión de información, pero en ese momento no estaban presentes, con lo cual permite acercarse a todo un contexto de época”, agregó Gómez.El Ministerio de Educación trabaja de manera articulada con distintas áreas de gobierno y también de la sociedad. En este caso, con Télam, no solo se ha dado una articulación con el documental sino también a otros materiales y fuentes documentales para poder desarrollar materiales educativos.