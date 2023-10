Kicillof recordó que Milei "citó textualmente a Massera cuando habló de la dictadura". / Foto: Eva Cabrera.

Para Kicillof, Milei y Bullrich "tienen un solo plan, que es un plan de ajuste clásico, quita de derechos y privatizaciones"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, tildó de "inéditas" y "totalmente irresponsables" las declaraciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien recomendó retirar los depósitos bancarios por la caída del peso ante el dólar, y consideró que la campaña electoral "es una de las más llena de roña de los últimos tiempos"., aseveró este viernes el mandatario provincial en declaraciones a la radio on line FutuRock.En ese marco, Kicillof sostuvo que lacon vistas a las elecciones del próximo 22 de octubreEl gobernador indicó que tanto Milei como la candidata de Juntos por el Cambios, Patricia Bullrich, "tienen un solo plan, que es un plan de ajuste clásico, quita de derechos y privatizaciones" ."Milei propone cosas de curandero milagroso", aseveró tras lo cual dijo que la "la idea de dolarización no tiene nada de novedoso, nada de disruptivo y sobre todo no trae ninguna solución".La dolarización está dentro del modo de actuar de Milei que frente a problemas reales pretende venir con medidas milagrosas que vendrían a dar una resolución inmediata", aseveró el mandatario bonaerense.Luego, recordó que Milei "citó textualmente a Massera cuando habló de la dictadura. No creo que haya sido casualidad y se le hayan ocurrido justo las mismas palabras".. No sé si quería dar un efecto o simplemente posicionarse, porque es un personaje que se parece más a un influencer o un youtuber que a alguien que tiene pretensión de gobierno", aseveró.En tanto, Kicillof dijo que ve "muy fuerte" al candidato presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa: "A Sergio lo veo muy fuerte frente a los intentos de la derecha que está haciendo todo lo posible para que a Unión por la Patria le vaya mal" y destacó que "tomó muchísimas medidas de compensación frente a las políticas del FMI", expresó.