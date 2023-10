Lo mejor es enemigo de lo bueno

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Pienso en lo bueno. Se vienen elecciones.Son 40 años seguidos en democracia, también nos pasaron 50 de aquella otra legendaria elección del 73. Yo era muy pibe. Asocio porque son tiempos en donde la historia pareciera ser en bucle un escenario de película, pero la realidad como suele pasar, traspasa a la ficción. Regresos tan temidos por un lado y deseados por el otro, construir candidaturas que le peleen al sistema por otro en aquella epopeya setentista, el regreso del infierno de la dictadura genocida con una ilusión tremenda en donde yo ya votaría al fin; cajones quemados mediante y la figura de un líder que al final se quedó con el gobierno, pero como nos sigue pasando: nunca con el poder. A propósito, a veces traiciona el temperamento y se agradece cuando alguien nos trae la calma con algún argumento, un gesto, una consigna, y a veces un abrazo esquivo tan echado de menos hoy, en donde pareciera que la desmesura suicida en una Nación sea el puntal tan temido para quienes pretendemos pelear esa ilusión de justa, libre y soberana como un milagro al revés, apareciendo en el horizonte del lenguaje la palabra de moda que detesto: distópico. Dejar de pensar por ahora en lo mejor de la tropa en esta realidad.También apelo a la memoria, que al decir de Borges tiene en el tiempo al olvido de condimento en maridaje. La realidad, de última conmueve y nos acomoda siempre con alianzas o adversarias circunstancias para que la verdad acorrale y es el momento del temple, de jugarse. En esa lucha se vive y se intenta perdurar hoy mismo, en estas horas con perplejidad que no debe nublar el músculo de la pelea cultural y por ende política.Hace unos días, comiendo pizza por el barrio se acercó en complicidad impensada el doctor Camparitti, me saludó con los dedos en V, guiñando un ojo. No sé de dónde apareció pero ahí estaba el vejete, quien luego de comerse un par de aceitunas a las que yo no toco nunca, se sentó con la silla al revés en confianza total y me soltó: "Sabe porqué hay estos desencantados entre los cumpas?" Le di varias teorías en apuro que él apenas escuchó, fue solo un preámbulo para refutarme: "Porque se creyeron que entre el 73 y hoy día habíamos ganado una guerra, ¿sabe?, no una batalla, sino la guerra... Fue tanto el esfuerzo y la mala sangre de cuatro años de primera pandemia, más lo que ligamos al toque, que cuando se vieron ganadores, pensaron que la tierra arrasada se volvía a sembrar por decreto... Fue más un deseo trosko que peronista, ¿sabe?..."Y al toque después de manducar la última aceituna de mi fugazzetta se sirvió en el vaso ese que te traen para la soda y que yo no uso jamás, un culito de vino del pingüino por lo cual tuve que pedir otro con señas..."Prosiga doctor...", le dije interesado."Mire muchacho, lo mejor es enemigo de lo bueno decía el general, no sé si se acuerda usted que es un poco joven y realmente todos, seamos sinceros los extraños como los propios; pensaban que no íbamos a regresar tan pronto, el ojo del amo engorda el ganado, pero se habían olvidado que nosotros somos el amo desde que asomó en la historia el entonces Coronel, y le recuerdo el 8 de octubre fecha de su nacimiento y también de una ley ejemplar al respecto: la de los peones del campo..."Me detuve en la noche traspasando el tiempo del olvido viajando hacia la luz de la memoria entre el humo de una plaza en llamas bombardeada, redimida por la frescura de una fuente purificada de patas sucias y cansadas en largos caminos de fe. Su voz me detuvo el viaje y me situé de vuelta en el lugar: "Muchacho, así que no se preocupe y usted lo va a disfrutar más que yo porque a mí me queda poco sabe..."Quise detenerlo, animarlo, invitarlo de nuevo esta vez con la cortesía del que debe corresponder aunque sea con aceitunas arrugadas, pero el doctor Camparitti se agarró al bastón y en cuanto me descuidé, ya estaba cruzando la avenida en plan saeta. Ni le pude preguntar si vislumbraba un balotaje o que...Lo bueno, ya había pasado. Fue lo que aprendí creyendo en mejorar un poquito para encarar con garra y "tirar de casta" a lo que este tiempo nos trae urgente con su legado. Aguante la experiencia.Besos de esquina y abrazos de cancha.