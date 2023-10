Milei pidió su sobreseimiento en la causa por la denuncia de Alberto Fernández

Foto: Cris Sille

La causa en la Justicia

Milei retoma su campaña

La Libertad Avanza (LLA) pidió a la Justicia que sobresea "por inexistencia de delito" a sus dirigentes denunciados por "intimidación pública" por el presidente Alberto Fernández, al tiempo que acusó a Unión por la Patria (UxP) de "difundir información falsa y agraviante" contra el candidato presidencial Javier Milei.El economista y postulante a la Presidencia, en tanto, retomó sus caravanas electorales en Salta y Mar del Plata., Milei solicitó ser sobreseído por inexistencia de delito a través de un escrito entregado en el juzgado de María Servini.En la presentación firmada por sus abogados, Diego Spagnuolo y el candidato a vicegobernador bonaerense Francisco Oneto, se alegó que las expresiones de Milei se hicieron en el marco de la "más básica libertad de expresión" y "sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral".Con el escrito,"Aun pensando mal, nuestro prohijado (por Milei) afirma estas cosas con la intención de ganar las elecciones, no de infundir temor o provocar tumultos", señalaron.Por otro lado, LLA se presentó también ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) a través del apoderado partidario, Santiago Viola, quien informó haber detectado "distintas notas de medios digitales que se encontrarían en violación al compromiso ético-digital".De acuerdo a la denuncia de LLA, en los últimos días se encontraron una "gran cantidad de propagandas realizadas por la alianza oficialista (por UxP) que llevan a un sitio denominado www.loquedicemilei.com, el cual cuenta con noticias falsas sobre las propuestas del candidato libertario y la alianza".Los anuncios en cuestión, siguieron desde LLA, violan "los términos y condiciones de la plataforma YouTube" y además "contienen información falsa, agraviante y difamatoria sobre Javier Milei y el espacio".Eso pondría en riesgo, sigue la denuncia, "uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina, que es el voto informado".Finalmente, Viola solicitó que se provea a la CNE de "la documentación del o los anunciantes, formas de pago, y toda la información necesaria para iniciar acciones legales de aquellos individuos o empresas que violan la ley en campañas electorales".En paralelo a esa presentación judicial, desde el peronismo volvieron a cuestionar las afirmaciones de Milei sobre la moneda nacional (la llamó "excremento") como su llamado a no renovar plazos fijos en pesos.El exgobernador de San Juan y diputado nacional José Luis Gioja (FdT) rechazó tales dichos -por los que Milei recibió acusaciones de "terrorismo económico"- y sostuvo que "tienen que tener castigo" porque configuran, dijo, "una especie de atentado económico, financiero y especulativo porque los que ganan son muy poquitos"."Es insólito tener una urna en la cabeza y no importarle los intereses de nuestra gente", cuestionó Gioja en declaraciones a Radio Nacional., al aspirante a jefe de Gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, y al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio, Agustín Romo, por -entre otras cosas- haber dicho que el peso argentino "no puede valer ni excremento".Milei también desaconsejó el ahorro en plazo fijo en moneda nacional argentina.En el escrito presentado a Servini, los defensores de Milei manifestaron que "el sentido común indica que la única (intencionalidad) posible es la de favorecer su caudal de votos, y tal intencionalidad impide tener por configurados los delitos denunciados, por lo cual la falta de acción aparece procedente".Además, Spagnuolo aseguró en declaraciones radiales que Marra puede ser un agente de bolsa pero que esa actividad no demuestra que haya tenido intención de provocar una corrida o retiro de depósitos.Agregó que una denuncia como la mencionada en este caso "exige la intencionalidad de hacerlo", lo que, dijo, "no le cabe a Ramiro", como nombró al legislador de CABA y candidato libertario."No hubo intención de generar ningún tipo de corrida bancaria", reiteró.Más allá de lo judicial, Milei retomó este jueves sus caravanas proselitistas en la ciudad de Salta y prepara otra para el sábado en la ciudad de Mar del Plata.En Salta encabezó una movilización desde el Monumento a Güemes hasta el punto de encuentro en la intersección del Paseo Güemes y Avenida Uruguay, mientras que el sábado -en pleno fin de semana largo- llegará a Mar del Plata con el mismo formato.