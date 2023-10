Dora Barrancos consideró que hay campañas "detractoras de los derechos feministas"

Foto: Laura Lescano.

La socióloga feministay reclamó que colocaron al colectivo en una “plataforma de denostación y peligrosidad”.Sin mencionarlo, la historiadora y escritora, al considerar: “Hay uno y su partenair que es hegemónico”, adjuntando en ese reclamo a la candidata a vicepresidenta de ese espacio, Victoria Villaruel.La asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández en materia de género, habló con Télam en la previa a una charla que brindó en la Feria del Libro de Córdoba, en el marco de la presentación del primer libro de la "Colección Sala de Ensayo ‘Mujeres y LGBTI+ en Argentina, Organización y conquista de derechos” de la Editorial Mingéneros, que se realizó en el patio del Cabildo de la ciudad.Al ser consultada sobre el espacio que tiene la cuestión de géneros y diversidades en el ámbito literario a nivel nacional, consideró: “Creo que, de reflexiones acerca de las relaciones de géneros, hay mucha gente que, inclusive, por ahí no se dice feminista, no importa la cartografía, lo que importa es su sensibilidad, su subordinación”.“Por lo tanto, hay una expansión obvia y está repercutiendo sobre todo en la propia academia, que está muy fertilizada por estos temas, de modo que no puede para nada llamar la atención que haya hoy día, en cualquier feria, una buena representación de textualidades que tienen que ver con feminismos, con mujeres, masculinidades o diversidades sexo genéricas”, se explayó.Y en ese sentido, sostuvo que “vamos en el camino correcto pero tenemos nubarrones”, al considerar que “estamos en una encrucijada, hay gente que se siente muy amenazada, justamente por toda esa zaga de derechos que hemos conquistado”., resaltó Barrancos.Retomando el momento electoral, sostuvo: “Fuerzas machirulas existen entre los movimientos más progresivos, esto tenemos que aceptarlo. Pero lo que quiero decir es que, así que por eso, ahí no deberíamos tener miedo”.“Lo que nos plantea una conjetura medrosa es esta situación de explícita manifestación anti feminista y anti diversidad sexo genérica”, reclamó nuevamente la referente feminista.Siguiendo la línea de análisis de discursos de campaña, Barrancos aseveró que “. Porque obviamente puede haber una semiología errática, equivocada pero de buena fe, al final esto es algo que tiene que ver con otras atribuciones”., sentenció la socióloga.