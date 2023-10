La ONU aprobó la primera resolución sobre Cuidados en el marco de los DDHH

Foto: MMGyD

La resolución establece que una distribución equitativa y justa de los cuidados es un requisito previo para el ejercicio de derechos humanos, en condiciones de igualdad.

Foto: MMGyD

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por iniciativa del Estado argentino, aprobó por consenso la primera resolución que, informó este jueves el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.La resolución titulada "" constituye "un hito trascendental" en materia de estándares internacionales de derechos humanos, ya que "reconoce el impacto" de la redistribución de los cuidados para la igualdad de género y para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, señaló el organismo en un comunicado.Asimismo, expresó "su, que son el sustento cultural que hacen que las mujeres y niñas sean quienes "realizan exclusiva o mayoritariamente" el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado..Además, manifestó que la desigualdad distribución por género de los cuidados "perpetúa las desigualdades en el disfrute de los derechos humanos, contribuye a la feminización de la pobreza y constituye un obstáculo para la independencia de las mujeres, en particular para la participación de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial, en espacios de liderazgo y en la educación".El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que esta resolución de ONU llama a "respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes dan y reciben cuidados y apoyo, mientras recoge el derecho al cuidado y apoyo de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores".También, recordó que diversos tratados internacionales "establecen obligaciones jurídicamente vinculantes que deben guiar a los Estados a la hora de abordar la cuestión del trabajo de cuidados no remunerado" y que "una distribución equitativa y justa de los cuidados es un".A través de la resolución, "se ratifica una vez más el lugar de los cuidados en la agenda de los derechos humanos, en el marco del foro de derechos humanos más importante a nivel universal", se resaltó desde el Ministerio.Y valoró que, con esta decisión de Naciones Unidas, Argentina pone a los cuidados "en el centro de la agenda a nivel internacional y continúa avanzando en el fortalecimiento de los estándares internacionales".El Consejo de Derechos Humanos ( Ohchr ) es un órgano intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, encargado de la promoción y la protección de todos los derechos humanos en el mundo entero.