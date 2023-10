Kicillof en Rojas: "Sin inversión pública en investigación no hay soberanía productiva"

Kicillof junto a Rodríguez, Salinas y Baguear / Foto: Gob. Pcia. de Buenos Aires.

Foto Archivo.

El gobernador visitó, junto a la diputada Agustina Propato, la sede del IOMA en la ciudad de Lima / Foto: Gob. Pcia. de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el cierre de la 2° edición de la "Semana Tranqueras Abiertas", donde destacó el impulso que su gestión otorgó a la ciencia y la tecnología en el sector agropecuario y remarcó que "sin inversión pública en investigación y desarrollo no hay soberanía productiva".

El gobernador encabezó en el municipio de Rojas el cierre de la 2° edición de la "Semana Tranqueras Abiertas", que se hizo en el Centro Cultural "Ernesto Sabato", donde estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el dirigente local Claudio Baguear; y el director de Políticas de Población del Ministerio de Gobierno bonaerense, Gastón Salinas.

"Esta actividad está vinculada con todo lo que realizan las chacras experimentales de la provincia, espacios que en 2019 encontramos abandonados", destacó el gobernador.

Afirmó que "como nosotros creemos que el Estado tiene un rol indelegable en el impulso de la ciencia y la tecnología, no solo las recuperamos sino que nos dedicamos a ampliarlas: en estos años sumamos tres chacras para contribuir con el desarrollo del sector agropecuario".

"No hay contradicción entre lo público y lo privado: cuando las inversiones son muy costosas y riesgosas, es el Estado el que promueve la investigación que permite romper fronteras tecnológicas y ampliar los horizontes de la producción", precisó.

Remarcó que "la provincia de Buenos Aires es la principal productora agropecuaria del país" y remarcó que "sin inversión pública en investigación y desarrollo no hay soberanía productiva".

En el caso de la chacra experimental ubicada en el partido de Rojas, los asistentes visitaron tres lotes demostrativos: uno con tratamientos de biofertilizantes; otro con cultivo de cobertura de avena Vicia para la conservación del suelo; y el último con un trigo en etapa vegetativa.

Por su parte, el ministro Rodríguez señaló que "la innovación tecnológica es imprescindible para el desarrollo de la producción agropecuaria y agroalimentaria, mejorar la productividad, avanzar hacia modelos de producción cada vez más sustentables, cuidar nuestros suelos y nuestros recursos, industrializar localmente y diversificar la producción".

"Creemos que el Estado tiene un rol clave en el impulso y desarrollo de esa innovación, para que todas y todos los productores tengan acceso a ella", sostuvo el ministro y afirmó que "gracias a la decisión política de nuestro Gobernador, hicimos una fuerte inversión para poner de pie a las Chacras Experimentales de la provincia y crear nuevas en distintos municipios del interior bonaerense".

Centenares de productores, estudiantes y profesionales de la provincia de Buenos Aires recorrieron los módulos demostrativos de las 16 Chacras Experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Además, pudieron participar de charlas y presentaciones sobre mejoramiento genético animal, vegetal, de cereales y semillas; la utilización de bioinsumos; y la innovación y los beneficios de la agroecología; entre otras temáticas.

Esta oficina se abrió a fines del año pasado, tras la categorización de Lima como ciudad, saldando un reclamo histórico para evitar que los más de 10.000 afiliados de la zona tengan que trasladarse 17 kilómetros hasta Zárate para poder realizar sus trámites.

Estuvieron presentes en las actividades el diputado nacional Lisandro Bormioli; la legisladora bonaerense Micaela Morán; el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez; las concejalas de Rojas, Corina Cuitiño; y de Pergamino, Laura Clark; los intendentes de Rojas, Román Bouvier; y de Colón, Ricardo Casi, y el jefe de la delegación de IOMA de Lima, Tomás Barletta.