Perú: presentaron un pedido de destitución de Boluarte por "incapacidad moral"

"Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo vicepresidente", señala el párrafo de la Constitución que habría vulnerado Boluarte

Un grupo de congresistas de Perú presentó este jueves un pedido para destituir a la presidentapor presuntaal dejar el territorio nacional para cumplir con actividades oficiales sin tener vicepresidente que ejerza sus funciones durante su ausencia."Declárese la destitución de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra en el cargo de presidente de la República, por haber incurrido en la", indicaron los legisladores en un documento.La causa que exponen los 23 congresistas, es que la jefa del Estado vulneró el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que determina que el vicepresidente debe ocupar el cargo mientras el presidente está fuera del territorio nacional.Boluarte se encuentra actualmente de visita oficial eny este viernes estará en, donde tiene programado asistir a una audiencia con el papa Francisco.Ese grupo de legisladores no reconoce la reciente autorización por parte del mismo Congreso para que Boluarte dejara el país pese y gobernara de manera remota, como ya ocurrió con anterioridad, según el diario La República., indicó el texto de la iniciativa."Estas dos últimas décadas varios presidentes se vieron imposibilitados de salir fuera del país debido a que no contaban con vicepresidentes, como en el presente caso, ya sea porque uno de ellos haya asumido la presidencia por sucesión constitucional o renuncia", prosiguió.Los congresistas, todos de bancadas de izquierda, aludieron a que la mandataria está moralmente incapacitada para ejercer el cargo, al haber incumplido lo que dicta la Constitución acerca de la salida de un presidente del territorio nacional, según la agencia de noticias Sputnik.El documento lleva las firmas de los integrantes de Perú Libre, Acción Popular, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Cambio Democrático-Juntos por el Perú y algunos no agrupados como Susel Paredes Piqué.En ese entonces, Boluarte era la vicepresidenta y al asumir la máxima jefatura del país lo hizo sin tener ningún vicepresidente.Frente a esta situación,El pedido de destitución considera que la ley aprobada por el Congreso es inconstitucional.Bajo este escenario, el pedido deberá ser elevado a la Mesa Directiva del parlamento y, posteriormente, ser votado por el pleno, tratando de obtener 40% de los votos para que el pedido prospere.