El líder de la oposición israelí acusa al Gobierno por no impedir el ataque de Hamas

Yair Lapid, quien antes de incursionar en la política fue periodista y presentador en la televisión israeli / Foto: AFP

El principal líder de la oposición israelí,, adjudicó este jueves al Gobierno del primer ministroelde no haber logrado impedir la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel., declaró el centrista Lapid en una alocución transmitida por televisión, durante la cual aseguró que no se sumará al Gobierno de emergencia anunciado el miércoles por Netanyahu y el exministro de Defensa Benny Gantz, de otra fuerza opositora, Unidad Nacional. Lapid aseguró queLapid también mencionó la "responsabilidad" de Netanyahu y aseguró que, consignó la agencia de noticias AFP.Horas antes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FDI),tras la sorpresiva ofensiva lanzada el sábado por Hamas., sentenció el alto mando, según recogió la cuenta de las FDI en la red social X, antes Twitter.Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea,, afirmó que Israel tiene una lista de "todos los que participaron" en el ataque y que "llegarán a ellos", publicó el diario local The Times of Israel y replicó la agencia de noticias Europa Press.Hamas lanzó el sábado una ofensiva por tierra, mar y aire contra Israel desde la Franja de Gaza, que dejó más de 1.200 muertos.Israel bombardea desde entonces el enclave, gobernado por Hamas desde 2007, donde murieron más de 1.300 palestinos, entre ellos cientos de niños.