Contar presenta el 2° Festival de Obras Cinematográficas Chinas

Aventura sobre nieve polvo

El tren lento

El futuro compartido

Dentro de las Bellas Artes de China

Huella de carbono humano

La primera vez en la vida

Sabores de Xinjiang

La traición secreta

China Aerial China. Temporada 4: Acércate a Tíbet

Poesías y pintura chinas

Las aves rinden homenaje al Fénix

A un año de la primera ediciión que se conoció en septiembre de 2022, desde este jueves 12 de octubre, la plataforma Contar presenta el II Festival de Obras Cinematográficas Chinas, que incluye once títulos de series y unitarios documentales producidos por el Grupo de Medios Chinos (CMG, China Media Group en inglés).Los contenidos que nos permiten conocer y comprender la historia y el presente de China estarán disponibles hasta fin de año en la plataforma gratuita.De esta forma se continúa con lo acordado en el Tratado de Cooperación entre el CMG y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de Argentina, firmado por ambos países en 2022, para promover el intercambio cultural.Aquí, los once títulos que se exhiben:Esquiadores de Francia y China viajarán a las zonas de nieve polvo de ambos países -Savoie (Francia) y Jilin (China)- para mostrar desafíos extremos así como también la armonía entre el hombre y la naturaleza. Mediante una interacción entusiasta con los lugareños, llevarán al público a experimentar la cultura única de la nieve y el hielo.El Tren 6063, conocido como el “pequeño tren lento de las montañas Qin”, ha operado durante más de medio siglo conectando el recorrido de 350 kilómetros que separa a las regiones montañosas de Qin y Daba con las ciudades. Con una velocidad máxima de 70 km por hora y con 38 estaciones, ha sido durante mucho tiempo el único lazo entre estas áreas remotas. Parte de Baoji en la provincia de Shanxi y termina en Guangyuan en la provincia de Sichuan, pasando también por la provincia de Gansu. En una época en la que el transporte aún no estaba tan desarrollado, el Tren 6063 era el único medio de transporte ferroviario disponible en la zona y representaba el anhelo de los habitantes de vencer la pobreza y prosperar.Serie documental que da cuenta de historias de cooperación e intercambio cultural entre pueblos de China y casi treinta países y regiones de Asia, Europa, África, América del Sur y Oceanía. Incluye registros en sitios históricos y de documentos, reliquias y tradiciones de los países, que promueven la idea de que la llamada Franja y Ruta China no es solo de China, sino un coro de todos los países en juego.Serie que enfoca en las obras de arte contemporáneas de China y explora los símbolos culturales, los valores estéticos y el significado histórico presentes en estas piezas artísticas en este milenario país. Con tecnología digital de vanguardia, busca resaltar la belleza y dar testimonio de los cambios culturales a través del tiempo.Película que narra historias y proyectos que buscan impulsar el desarrollo sostenible y promover la armonía entre el ser humano y la naturaleza, explorando a nivel global las vías, la lógica y las soluciones para lograr los objetivos de neutralidad de carbono, superar la dependencia de los combustibles fósiles y preservar la luz de la humanidad. Fue el documental de apertura de la sección especial de la Unesco en el Festival de Cine de China de 2022.Serie que a través de un acercamiento a las “primeras veces” de diferentes grupos de personas en momentos importantes de sus vidas busca observar los detalles más importantes de la vida: la primera vez en la escuela, la primera vez en el trabajo, la primera vez en el recinto militar. Muchas de estas “primeras veces” vinculan los hitos importantes de nuestras vidas.Serie que muestra la gastronomía, los paisajes y la cultura folklórica de Xinjiang, y cuenta las historias de cómo las personas de diversas etnias en Xinjiang impulsan el desarrollo económico, la estabilidad social, la prosperidad cultural y la unidad nacional a través de su trabajo y sabiduría. Siguiendo las historias de los sabores, te llevan a conocer esta tierra especial.Las historias de los convoyes del Atlántico Norte y los marineros que desafiaron a los submarinos alemanes, a las tormentas y al clima helado, se han convertido en los relatos que también son parte de la identidad nacional británica. Este unitario hace foco en que uno de cada siete tripulantes de los convoyes eran chinos, y que cuando terminó la guerra, el leal servicio que prestaron fue correspondido con una traición.Esta serie documental es la primera a gran escala en la historia de los documentales chinos que filma el país desde el aire y registra la cara de la China contemporánea. Muestra la ecología natural, los paisajes culturales y el desarrollo socioeconómico de 11 regiones administrativas de China, como Beijing, Guangxi, Qinghai, Hubei, Hong Kong, Tíbet, Macao, Liaoning, Taiwán, Chongqing y Henan. Este episodio se acerca al Tibet, la cuna del antílope tibetano y a la patria del yak salvaje, poniendo el foco en la cultura en la que las cumbres nevadas y sus pastos de altura que han alimentado a hombres sencillos.Un viaje artístico inmersivo que rompe las fronteras del tiempo y el espacio, utilizando la RV/RA, la holografía 3D y las tecnologías audiovisuales más avanzadas de la industria televisiva. Presenta pinturas y poesías clásicas chinas en una fusión de realidad virtual, en la que los mejores artistas, músicos, bailarines y actores del país interpretan las obras maestras en su propio lenguaje artístico. El programa también da nueva vida a cada obra de arte revelando las historias que hay detrás de sus procesos creativos, al tiempo que explica las técnicas implicadas.Basada en un clásico mito popular chino, la serie animada cuenta la historia de un ave afronta dificultades para salvar su tierra natal y finalmente se convierte en un fénix foco de atención. La técnica de la pintura con tinta muestra la diversidad de la cultura tradicional de China, con una belleza poco frecuente.