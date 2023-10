El Gobierno bonaerense avanza en la construcción de 853 viviendas

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, recorrió las obras que se construyen en el predio de Guernica / Foto: Archivo.

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, recorrió este jueves, municipio de Presidente Perón, donde hace tres años se registró la toma de tierras más grande de los últimos años.En declaraciones formuladas a Télam, el funcionario bonaerense explicó que "la toma puso al descubierto la necesidad de jerarquizar las políticas en materia de vivienda y hábitat y esto, que parecía una utopía, gracias a la presencia del Estado es ahora una realidad"."Las casas,: el que está más avanzado y se finalizará dentro de un año, es de 160 viviendas; y el otro, que se terminará en 18 meses, es de 693", describió el ministro.La toma de Guernica comenzó el 20 de julio de 2020, en plena pandemia, cuando unas 2.000 familias en situación de vulnerabilidad social se instalaron con precarias casillas de chapa y madera en terrenos que eran propiedad de la empresa Del Bellaco S.A.El conflicto estuvo en la agenda pública a lo largo de tres meses, período en el que el gobierno provincial desplegó una ardua tarea que consistió primero en censar a los ocupantes -familias con menores a cargo, trabajadores que no podían afrontar el costo de un alquiler y personas en situación de violencia de género-, facilitarles el acceso a distintas políticas públicas yAsí, en octubre de 2020 se creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda en el Ministerio de Gobierno, que permitió llevar adelante la articulación de acciones y tareas de las distintas áreas provinciales para brindar una solución.La Provincia y el municipio de Presidente Perón trabajaron en el cumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449) para la cesión de los terrenos por parte de desarrolladores privados y el 13 de agosto de 2021,para atender la demanda de las familias de la zona."Es un loteo nuevo, no urbanizado, por lo que estamos haciendo veredas, forestación, rampas,. una obra hidráulica", describió Simone y contó que también se desarrollará la infraestructura:La iniciativa también incluye un parque lineal de 1.54 km de longitud, en el que se prevé un área de reserva ambiental y una zona de parque con un polideportivo, un anfiteatro, una pista de skatepark, juegos y bulevares."Es una obra muy grande que. Estimamos que vivirán aquí unas 4 mil personas", planteó el funcionario.En ese marco, el titular de la cartera de Hábitat re refirió a los discursos de los candidatos que proponen el achicamiento del Estado y el cese de la obra pública y dijo que en situaciones como las de Guernica ello generaría "un desastre"."No puedo entender que un candidato crea que el mercado puede solucionar cuestiones tan profundas. Es una locura. Los países sin intervención del Estado en políticas públicas orientas a los sectores humildes tienen muchísimos problemas. Acá hay problemas,", reflexionó.Para Simone, "el mercado jamás hubiera solucionado un conflicto como este, porque lógicamente sólo invierte donde hay ganancia" e indicó que el Gobierno no cree "en el sálvese quien pueda".Sostuvo luego que, junto a la Nación, la provincia está construyendo 50 mil viviendas en todo el territorio bonaerense, destacó que se reabrió el programa CREA para refacción y ampliación y expuso que, si Kicillof logra reelegir en el cargo, se va a "mantener este ritmo de cantidad de casas en obra que, además, generan empleo, dinamiza la economía y permite que crezca el sector".