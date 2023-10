Gendarmería secuestró medio millón de dólares ocultos en un auto en Entre Ríos

Foto: PRENSA

Operativos en diferentes puntos

Gendarmería Nacional secuestró este jueves US$ 501.500 que, al no tener la documentación legal que avalaba su tenencia, informó la fuerza a través de un comunicado.El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadrón 56 Gualeguaychú inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.En el operativo, que se desarrolló sobre el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 12, los gendarmes encontraron unaLos agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el cual quedará depositado en una cuenta judicial del Banco Nación (BNA).Los conductores no contaban con la documentación legal que avale su tenencia, encontrándose en infracción al artículo 303 del Código Penal.Desde este miércoles, la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal, y otras fuerzas de seguridad realizan un conjunto de operativos para detectarque operan el denominado dólar blue y, en ese marco, se allanaron en la noche del miércoles las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, según informó el Ministerio de Economía.Los efectivosdurante dos operativos de fiscalización en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de Mariana Simian.Los investigadores señalaron que losque operan con el dólar blue.El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar US$ 700.000 a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros US$ 100.000 fueron incautados en pleno microcentro.El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apuntó el martes contra los "cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje", a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: "Hasta que no los vea presos, no paro"."Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", afirmó Massa durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).