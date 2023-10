Allanaron "la mayor cueva de la city porteña" y hallaron evidencia de operaciones ilegales

Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19”, donde funciona Nimbus, la "mayor cueva de la City". Foto Prensa

El nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del ‘croata’ Ivo Esteban Rojnica.

Nimbus era la "mayor cueva de la City". Foto Prensa.

La, y encontraron evidencia de operaciones ilícitas con divisas, informaron este jueves fuentes del Ministerio de Economía.Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan denominado dólar blue,que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron desde Economía.Señalaron que “las, adonde existía un servicio de, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior”, indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.Precisaron que “lo más relevante fueron los, donde funciona Nimbus,“Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del ‘croata’, afirmaron los voceros, quienes indicaron que “la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta”.Asimismo, las fuentes precisaron que “adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba quecon documentación destruida”.“Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, destacaron las fuentes.Se refirieron así al operativo con resultado exitoso que se registró ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.Otra cuestión que llamó “la atención a los investigadores fue una serie de”, señalaron los voceros, que remarcaron quePor otra parte, añadieron “se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia”.