De Mendiguren afirmó que su patrimonio "está totalmente declarado"

De Mendiguren aseguró que su patrimonio está totalmente declarado. Foto: Pepe Mateos.

El secretario de Industria, José de Mendiguren, aseguró queante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), al rechazar las acusaciones sobre haber utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.De esta forma,, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, quien se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.“Desmiento categóricamente la información que sugiere un artículo hoy del diario La Nación a partir del escrito de un abogado que litiga en los Estados Unidos contra la provincia de Buenos Aires, que yo, subrayó De Mendiguren en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Además, remarcó: “Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está totalmente declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”., subrayó el secretario.