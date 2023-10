La Auditoría detectó que Macri vendió bienes del Estado "por debajo del valor del mercado"

Foto: Eliana Obregón (archivo).

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que durante el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) se vendieron bienes del Estado "por debajo del valor del mercado" y advirtió que tampoco "destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social", en un informe difundido este miércoles.La AGN concluyó que laEse organismo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.Entre los resultados del reporte,En relación a las ventas,, y se observó que en "el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación", que implicó una "merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares".También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%,, y que entonces se calculó "equivocadamente el monto resultante de la venta, lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos".Además,, se indicó.En cuanto al principio de subastas, se consideró que "se vio vulnerado" porque se constató que hubo una "baja participación de oferentes" porque en el "58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado".En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, se advirtió que la AABE "no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social".Respecto a la modalidad conocida como dación en pago, se alertó que "se utilizó a partir de enero de 2019 transfiriendo inmuebles por 169,9 millones de USD al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrariando el marco normativo vigente" porque esa "modalidad fue factible recién en octubre de 2019".Además,La modalidad de transferencia dación en pago fue derogada en febrero de 2020, al poco tiempo de asumir la presidencia Alberto Fernández.