Diana Sacayán y Claudia Baudracco ya tienen su espacio en la Casa Rosada

Sacayán fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino de manos de la presidenta Cristina Kirchner / Foto: Ministerio de MGyD.

¡El Salón de las Mujeres de la @CasaRosada ya tiene sus retratos de Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco! 🌈



Honramos su lucha por los derechos de LGBTI+ y su historia de militancia por una sociedad más justa y diversa.

Este miércoles se cumplen ocho años del travesticidio de Diana Sacayán / Foto: Ministerio de MGyD.

Diana Sacayán

Baudracco militó incansablemente por la Ley de Matrimonio Igualitario hasta su fallecimiento, en marzo de 2012 / Foto: Ministerio de MGyD.

Claudia Baudracco

Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco,, fueron recordadas este miércoles en la Casa Rosada y sus fotografías se sumaron a las que ya decoraban el Salón de las Mujeres, Géneros y Diversidad del edificio, sede de la presidencia del país.El acto, al que asistieron funcionarias y funcionarios nacionales, familiares y compañeras y compañeros de militancia de ambas, sirvió para que se instalen en la Casa de Gobierno las gigantografías de las dos referentes que, ahora oficialmente, se sumaron a las de Lohana Berkins, César Cigliutti y Carlos Jáuregui."Esta es unasobre las construcciones políticas del movimiento pero, además, es un", dijo durante el encuentro la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, Agustina Ponce.La funcionaria añadió que el Estado "sigue teniendo, pero este acto es reparador y reconocedor de estas dos personas, estas dos compañeras que han contribuido a nuestra calidad democráticas. Una puede ser política, militante, pero ellas eran buenas personas".A esa característica le atribuyó que "las banderas que se levantan en sus nombres no son impuestas, son levantadas por el pueblo de las travestis, pero ya pertenecen a toda la sociedad"."Ponerlas en este salón y seguir reconociéndolas porque han contribuido a que muchas de nosotras estemos hoy acá", resaltó.Por su parte,en un lugar en el que merecen estar "desde hace muchísimo tiempo"."Hoy se cumplen ocho años del travesticidio de Diana, la peor parte de la historia de Diana. Ella tenía las herramientas y el conocimiento para que no le pase, pero esa violencia que nos atraviesa a todas, la atravesó. La que no es muerta por una acción violenta, es muerta por un travesticidio social", añadió.Say además se refirió a la imagen elegida para colocar en la Casa Rosada: "Podríamos haber elegido mil fotos, en lucha, con el megáfono, más territorial. Pero esta foto es lo que Diana se merecía, que se la reconozca, con plenitud, con ternura", remarcó.Amancay Diana Sacayánen la provincia dey desde muy joven sufrió la persecución y el encarcelamiento en razón de su identidad de género.Luego de haberse acercado al, formó parte del, dirigió lay fundó elAdemás, integró ely fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino de manos de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.La militancia de Sacayán y de sus compañeras desembocó en la Resolución N.º 2359/07 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con la que se consiguió que se respetara el nombre de la identidad de género autopercibida en todos los hospitales y centros de salud.Además, promovió la sanción de la, y enGabriel Davidy por haber mediadoEl fallo se convirtió en el primero en el país en incluir el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal que establece un agravante a los homicidios cometidos "por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión".Por su parte, Claudia Pía Baudraccofue una activista trans argentina, pionera en la lucha por el reconocimiento del derecho a la identidad de género.Encofundó la, organización posteriormente reconocida como Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros Argentinas.Encreó e integró lay militó incansablemente por lahasta su fallecimiento, en marzo de 2012.Como parte del, trabajó junto al Ministerio de Salud en actividades de investigación, prevención y concientización.