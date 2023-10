El Estado espera recaudar u$s 1.050 millones con la licitación de tecnología 5G

Claro, Movistar y Telecom quedaron habilitadas para participar del acto licitatoerio / Foto Archivo.

Claudio Ambrosini, titular del Enacom dijo no entender "que un candidato que brega por la libertad, pida una cautelar para frenar un avance" del proceso licitatorio / Foto: Archivo.

El Estado nacional proyecta recaudar al menos u$s 1.050 millones a partir de la licitación de las frecuencias del espectro radioeléctrico para las comunicaciones con tecnología 5G, informaron este miércoles desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).El Enacom confirmó quepara el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G).También indicó que las tres empresas de comunicaciones móviles con red propia -Claro, Movistar y Telecom- ya fueron preclasificadas como oferentes para continuar con el proceso licitatorio.Tanto el proceso de licitación como"se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico", indicaron a Télam.La aclaración del organismo es una respuesta a las críticas formuladas por referentes identificados con la oposición que cuestionaron que el pliego priorizaba lo recaudatorio.Inicialmente, el mismo argumento fue planteado por las empresas a través la Mesa de la Industria TIC, al comparar el proceso que se lleva adelante en Argentina con el realizado en Brasil, pese a que en nuestro país sólo se licitan frecuencias para 5G, mientras que en el vecino la subasta incluyó coberturas de 4G.La semana pasada el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, señaló que en este proceso hubo "arduas negociaciones" y que si bien hubo diferentes puntos de vista, "las tres empresas presentaron la garantía y están en condiciones de participar".Cada una de las empresas presentó sus ofertas técnicas y la garantía de mantenimiento por u$s 20 millones, dentro del plazo previsto en la convocatoria a participar de la licitación formulada por el Enacom."Aclarados los temas que se tenían que aclarar, clarificadas las dudas, cuando las respuestas del Enacom los convenció, las empresas resolvieron presentarse", enfatizó Ambrosini tras participar de las 33mas Jornadas Internacionales, organizadas por la Asociación Argentina de Tics, Video y Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores (Cappsa).En esas mismas jornadasRodolfo Bianchi (LLA), Silvana Giudice (JxC) y Andres Ibarra (JxC), coincidieron en cuestionar que el Gobierno encare acciones como la subasta en el último tramo de su gestión.En lo que respecta al plano legal,Al respecto, en referencia al pedido del postulante a la presidencia por La Libertad Avanza para que la justicia frene la licitación de 5G.En cuanto al rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones, donde la prestación de los servicios está en manos del sector privado,En ese sentido destacó programas comoque llevó conectividad a localidades de menos de 500 habitantes.En diálogo con diferentes medios subrayó que en el sector de las comunicaciones "el crecimiento va de la mano de los privados pero con un Estado presente, un Estado fuerte, no bobo, que acompañe y no invada", señaló Ambrosini.