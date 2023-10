Denuncian a Frigerio por extorsión y lo acusan de ofrecer futuros cargos para bajar listas de Milei

Foto: Hernán Saravia (archivo).

La denuncia

Dirigentes dedenunciaron por extorsión al, por ofrecer a postulantes del partido de Javier Milei cargos políticos en un hipotético futuro gobierno provincial a cambio de que renunciaran a sus listas, según reza la presentación ante el ministerio público a la que accedió Télam.La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal de Paraná y lleva las firmas del apoderado partidario de LLA en Entre Ríos,En la presentación se denuncia a Frigerio por las figuras de extorsión (artículo 168 del Código Penal) y exacciones ilegales (artículos 266, 267 y 268 del mismo Código) junto a otros integrantes de JxC (que en la categoría de gobernador se presenta con el nombre Juntos por Entre Ríos)."Hablando en nombre de Frigerio prometen dólares, vehículos cero kilómetro, manejo fraudulento de boletas, intimidación y extorsión para bajar la lista" (de La Libertad Avanza en Entre Ríos), señala la presentación, a la que accedió esta agencia.En el escrito, los denunciantes plantean que el 5 de octubre pasado accedieron a "audios de grabaciones de conversaciones telefónicas o presenciales" mantenidas por "candidatos de esta alianza electoral (por LLA) y "personas que hicieron ofrecimientos para lograr un accionar de quienes son o fueron candidatos de esta alianza, con el fin de beneficiar a la alianza Juntos por Entre Ríos".De acuerdo al escrito,Los hechos mencionados tendrían como "personas oferentes" de eventuales prebendas o beneficios económicos al "diputado provincial Manuel Troncoso, el presidente del partido SER, Alejandro Milocco, y el señor Lisandro Gamarra"; todos ellos, sigue el escrito, "invocando su carácter de representante o hablando en nombre de Rogelio Frigerio".Los firmantes sostienen que los audios reflejan que desde el espacio de Frigerio pretendían "bajar la lista de candidatos oficializados de LLA en la ciudad y departamento de Villaguay", lo que poco después se convirtió en un "hecho consumado".Tanto los audios de las conversaciones como las capturas de pantalla con los chats de la aplicación de mensajería WhatsApp en los que se hacían ofrecimientos fueron aportados como material de prueba.Horas después de presentada la denuncia de LLA, desde JxC de Entre Ríos la consideraron "una operación más del oficialismo" (por el PJ entrerriano) a la que además calificaron de "burda", porque en uno de los audios aportados a la fiscalía "se ofrece un cargo que ni siquiera designa el gobernador", en referencia a la Comisión Técnica Mixta de la represa de Salto Grande.La Comisión Técnica Mixta es un organismo binacional de Argentina y Uruguay, sus representantes son designados por el Poder Ejecutivo Nacional: sin embargo, existe una tradición no escrita por la cual la provincia de Entre Ríos suele ser consultada a la hora de los nombramientos.Al responder a la denuncia de los libertarios,Además,"Cambiaron la fecha de las elecciones, le armaron las listas a Milei, quisieron bajarnos candidatos con impugnación, ahora hacen falsas denuncias. No les va a alcanzar", desafiaron desde el espacio de Frigerio, a quien definen como "el único cambio real y posible" para Entre Ríos.Uno de los firmantes de la denuncia por extorsión, el candidato a diputado nacional de LLA Javier Silvestri, aseguró haber recibido una oferta por parte de los representantes de JxC.En su caso, le ofrecieron ser designado al frente de la Dirección de Juntas de Gobierno de la provincia en un eventual gobierno de Frigerio.La condición para el nombramiento era que intercediera para que otro candidato de LLA declinara su postulación (y así crecieran las chances de la lista de JxC).Ante una consulta de Télam, el propio Silvestri confirmó que aceptó reunirse con los representantes de JxC pero que lo hizo porque pensó que "querían trabajar en acercar ideas"."No sabía que la reunión (con los dirigentes alineados con Frigerio) venía por ese lado", comentó, y se definió como alguien "nuevo" en política.Y sobre lo que pasó en esa reunión, agregó: "Me trataron de convencer pero no entramos en política por un puesto político sino para apoyar y defender el proyecto de gobierno"."Estaban trabajando muy fino para convencer a algún senador (provincial) de que se baje y así quedar afuera de las elecciones", amplió Silvestri al aludir a las particularidades del régimen electoral entrerriano.En Entre Ríos, para poder competir por la gobernación las distintas fuerzas políticas deben postular al menos 15 senadores provinciales (los senadores se eligen por el sistema uninominal, uno por cada uno de los 17 departamentos).Por último, tras confirmar que intentaron ofrecerle un cargo a cambio de bajar una candidatura, Silvestre criticó a "la gente de Frigerio" y los acusó de ir "comprando (dirigentes) como un comprador compulsivo".Una semana antes de presentarse la denuncia, el 4 de octubre pasado (a solo 18 días de las elecciones), varios candidatos de LLA renunciaron a sus postulaciones en el departamento Villaguay.Quienes declinaron de competir en las urnas fueron la postulante a la viceintendencia de Villaguay, Carolina Ramón; los candidatos a senadores y diputados titulares y suplentes (procedentes del departamento de Villaguay); nueve de los once concejales titulares, y ocho de los ediles suplentes.