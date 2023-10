El Senado de Uruguay removió al oficialista Penadés, tras ser imputado por abuso

Cuando se conocieron las acusaciones contra Penadés, Lacalle Pou manifestó su "respaldo" al senador y aseguró que le creía cuando decía que era inocente. Foto:TW@GustavoPenades

La Cámara de Senadores de Uruguay votó este miércoles por unanimidad remover del cargo a Gustavo Penadés, legislador por el oficialista Partido Nacional, después de que este martes fuera formalmente imputado por abuso sexual de menores, mientras que la oposición pidió la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por un supuesto intento de bloquear la investigación.A pocos minutos de comenzada la reunión, los miembros de la cámara votaron la expulsión de Penadés, que había sido solicitada por el propio Partido Nacional, así como por sus aliados del Partido Colorado y Cabildo Abierto, y por el opositor Frente Amplio."No voy a hablar como senador, voy a hablar como padre, como hijo. Es hora de pedirle perdón a las víctimas. Perdón por no darnos cuenta que estábamos al lado de un monstruo. No puedo evitar mi propia culpa, pese a que nunca le creí", manifestó el senador nacionalista Sebastián Da Silva en la sala.A su vez, la senadora Silvia Nane, del Frente Amplio, reclamó a los dirigentes del Gobierno de Luis Lacalle Pou que en su momento apoyaron a Penadés, la retractación y el pedido de disculpas"Todo el manejo fue penoso. Declaraciones de altos jerarcas del gobierno, conferencia de prensa en el Parlamento, apoyos de altos jerarcas de primera línea del gobierno de la coalición. Deben pedir disculpas no solo en este recinto cerrado", sostuvo Nane.Hace unos meses, cuando se conocieron las acusaciones contra Penadés, Lacalle Pou manifestó su "respaldo" al senador y aseguró que le creía cuando decía que era inocente.El mandatario señaló que "no es un día fácil". “Es un día muy triste. De confirmarse en una sentencia esta situación, es una persona que desconozco, no es la persona que uno conoció”, expresó en conferencia de prensa, según La Diaria.En tanto, el Partido Nacional emitió un comunicado donde expresa "la total solidaridad con las víctimas y sus familias"."El máximo repudio y la más enérgica y tajante condena a quien perteneció a las filas de un partido que rechaza y combate este tipo de conductas aberrantes" y pide "que caiga sobre el imputado todo el peso de la ley", indicó el comunicado.Además, el Frente Amplio presentó ante el Senado la propuesta de debatir el pedido de renuncia a Heber por entender que "hubo una tentativa de bloquear la investigación" sobre Penadés.Consultado por qué elementos llevaron a los legisladores a hacer este pedido, el senador Enrique Rubio detalló que "en la argumentación del Poder Judicial se manifiesta que la prisión preventiva está justificada porque hubo la tentativa de bloquear la investigación y generar una trama y que el centro era el propio senador, pero involucraba a jerarquías importantes del Ministerio del Interior. Eso pone en juego la responsabilidad política del ministro", en declaraciones recogidas por el diario El País.Rubio dijo que "queda claro que acá están en juego las responsabilidades políticas del ministro del Interior por acción o por omisión", ya que "se han realizado acciones que han procurado trabar el accionar del Poder Judicial"."Si a esto le agregamos situaciones anteriores, se trata de un ministro que debería dar un paso al costado", señaló.Lacalle Pou, por su parte, respaldó a Heber y aseguró que la propia Policía fue la que hizo las investigaciones y le informó a la Justicia sobre una "acción de un policía".Penadés es investigado por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecutaran actos sexuales o eróticos, previsto en la ley 17.815 de 2004, que se castiga una pena de dos a 12 años de cárcel.Según detalles revelados durante la sesión del Senado en que Penadés fue desaforado, la mayoría de los que declararon en su contra "tenían corta edad" en el momento del presunto abuso y explotación sexual, en su mayoría "13 y 14 años", y los hechos denunciados ocurrieron a lo largo de varios años, con un testimonio incluso de 2020."En un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penadés organizaba cuando aún era un adolescente", señala el expediente, según consignó la agencia Sputnik.Además, a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas imputó al exprofesor de historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezín por presuntamente contribuir a la explotación y al director de la unidad penitenciaria Nº 4, conocida como exComcar, Carlos Tarocco, acusado de entorpecer la investigación en contra del senador.La jueza dispuso el martes 180 días de prisión preventiva para Penadés, esa misma noche ingresó a la cárcel de Punta de Rieles, y de allí fue derivado a la cárcel del departamento de Florida, informó el portal de Subrayado.Penadés deberá esperar la pericia forense solicitada por sus abogados, para que luego sea la Justicia la que determine el lugar definitivo de reclusión.