Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 12 de octubre

Viernes 13 de octubre

Sábado 14 de octubre

Domingo 15 de octubre

Lunes 16 de octubre

Martes de 17 de octubre

Miércoles 18 de octubre

Con la conducción del Cholo Gómez Castañón.Por. Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y Ángela Lerena. Notas: Sofía Martínez, Germán Berghmans y Gabriela Previtera.PorRelata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia.Entrada gratuita. Ingreso por orden de llegada desde las 18.30. Maipú 555, CABA.Estreno. Una serie documental sobre el presente histórico del movimiento transfeminista argentino que a través de sus protagonistas interpela a cada espectador e invita a replantear el rol de mujeres, travestis y transgéneros en todos los ámbitos de la sociedad. Miralo por el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y por streaming en vivo en el sitio de TEC. Tráiler Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escúchalo en Spotify Radio. De lunes a viernes, a partir de las 19.00, información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escúchalo en Télam Digital Los títulos más destacados en un minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, YouTube Documental periodístico – 10 episodios - 2023El Mengele criollo en la dictadura, las masacres de Avellaneda y de Wilde, las desapariciones de Tehuel y del policía de la ciudad Arshak en democracia, el atentado contra Cristina, el avance del neofascismo. Historias de crímenes y atentados políticos y policiales que conmueven y conmocionan a la sociedad argentina. Con la luz de la mirada del periodista Ricardo Ragendorfer.Documental – 2021El documental sobre la defensa de Julian Assange muestra la lucha del juez Baltasar Garzón para que Suecia retire la orden de arresto europea que pesa sobre el fundador de WikiLeaks.Las muertes causadas por este tipo de armas son trágicamente comunes en el mundo. Según Amnistía Internacional, circulan más de mil millones y el 85 % está en manos de particulares que las adquirieron de forma legal o no. En Argentina, referentes políticos de derecha se declaran a favor de su uso ciudadano como vía para reducir el delito, y su portación fue uno de los tópicos del segundo debate presidencial sobre seguridad. ¿Qué dice la ley argentina sobre el uso de armas de fuego? ¿En qué países de América Latina es legal que los ciudadanos las tengan y qué resultados tuvieron en la lucha contra la violencia?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En esta entrega presentamos el episodio titulado "La reelección". Ahora en Telam Digital Con Eugenia Quibel y Norberto Passera.Concierto homenaje al Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel. Con la actuación de León Gieco y Agarrate CatalinaEl odontólogo Lucas García Sánchez retoma su segmento para referirse a los temas de salud bucal que nos interesan. En este capítulo: “Los mitos con el cuidado de. nuestra sonrisa”. Ahora en Télam Digital y YouTube Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify Conducción: Gabriel SenanesFecha 7: Excursionistas vs El PorvenirEstreno. Llega el primer noticiero federal que reúne la actualidad de las universidades públicas de todo el país, desde la diversidad de miradas, territorios y voces que las caracterizan, con los 40 años de democracia como eje transversal. Participan de más de treinta casas que forman la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU).Relatos: Carla Mileo. Comentarios: Claudia Villapun. Notas en campo de juego: Romina Sacher y Gabriela Previtera.Nueva temporada. Las imágenes y los testimonios de archivo tendrán como eje a diversos sucesos históricos del Año 1960 como el terremoto en la ciudad de Valdivia en Chile; el surgimiento de Siam, una empresa que fue emblema de la industria nacional; la aparición del jerarca nazi Adolf Eichmann en Argentina; el recuerdo del boxeador Luis Ángel Firpo llamado ‘El toro de las pampas’ y el debate presidencial entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy por la presidencia de los Estados Unidos. Con la conducción de Felipe Pigna.Festival País es una propuesta cultural y federal que reúne en la pantalla todos los festivales artísticos y las fiestas nacionales argentinas con programas especiales que convocan a las principales figuras de nuestra música popular. Con la conducción de Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari.A partir de las 0.30 se presenta en vivo la 58º Edición del "Festival Monteros de la Patria, Fortaleza y Folclore" desde la localidad de Monteros en la Provincia de Tucumán. Con las actuaciones destacadas de Los Manseros Santiagueños, El 'Indio' Lucio Rojas, Sergio Galleguillo, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Pos Siepre Tucu y grandes artistas de nuestro folklore nacional.Video. Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Telam Digital y YouTube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en Youtube.Fecha 11. Relatos: Luciano Kinder. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Daniel Perriard.Fecha 7. Lanús vs Racing.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio. Notas en campo de juego: Guadalupe González y Patricia Baudín.Producción TV Universidad de La Plata. Un ciclo de entrevistas realizadas a los músicos que participaron del relanzamiento del disco de 19 versiones de Virus que Radio Universidad de La Plata editó en 2004. Es una coproducción entre FM 107.5 y la Universidad Nacional de la Plata. Conducción: Ariel Valeri.Podcast. “La estrella azul” era un hijo… lejano. Peteco Carabajal se inspiró en su historia personal y dolorosa para escribir esta letra que habla de su hijo, con quien perdió contacto durante muchos años, canción que Mercedes Sosa llevó por todo el mundo.Escuchalo en Télam Digital Video. Cada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano y desde Francia el reporte de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Míralo en Télam Digital y YouTube Estreno. Serie documental - 4 capítulos – 50 minutosLa historia de la esclavitud no comenzó en los campos de algodón: se trata de una tragedia mucho más antigua, que ha estado ocurriendo desde los albores de la humanidad. Este sistema criminal prosperó y sentó las bases de imperios en todo el mundo. Su magnitud fue tal que, durante mucho tiempo, ha sido imposible relatarla de manera integral. Y, sin embargo, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo acabó África en el centro de las rutas de la esclavitud?Estreno. "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones. Miralo por el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y por streaming en vivo en el sitio de TEC. Podés mirar esta emisión el martes a las 00.00 por Twitch Podcast. En este episodio: "Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía". Escuchalo en Télam Digital Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y YouTube Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotify Producción Mundo U. ¿Por qué en la Patagonia Argentina se encuentran tanta cantidad de fósiles de dinosaurios? Junto a paleontólogos y paleontólo­gas de Museos patagónicos se abren las puertas de esta región para conocer los secretos sobre el surgimiento, desarrollo y extinción de estos seres que llegaron a dominar el mundo.Sexta temporada. Serie documental - 4 capítulos – 20 minutos. Darío Sztajnszrajber reflexiona sobre la democracia junto con el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. La filosofía y la danza se unen para estremecer nuestro sentido común y llevarnos de viaje por diferentes mitos, alegorías y cuentos que nos permiten pensar como colectivo y analizar la democracia desde la filosofía. En este primer episodioPorRelatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y Ángela Lerena. Notas: Sofía Martínez, Germán Berghmans y Gabriela Previtera. PorRelata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia.Episodio Estreno. El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo por el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y por streaming en vivo en el sitio de TEC.Podés mirar esta emisión el miércoles a las 00.00 por Twitch Estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso. Miralo por el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y por streaming en vivo en el sitio de TEC. Podés mirar esta emisión el jueves a las 00.00 por Twitch Video. En la ciudad de Buenos Aires emerge este emprendimiento que desafía los límites de la sostenibilidad y la economía circular. Propone la creación de tazas confeccionadas a partir de uno de los desechos más comunes de la vida cotidiana: la borra de café. El proyecto se presentó en agosto en "Emprendimiento Argentino 2023", auspiciado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación y organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor. Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Estreno. Serie documental - 4 episodios - 26 minutos. Un recorrido por los registros y documentos del periodista e historiador Rogelio García Lupo, Alberto Haylly –el secreto mejor guardado de la fotografía argentina–, la masacre de Napalpí y el Archivo Histórico de Canal Encuentro. La producción destaca la importancia de la conservación, restauración y registro de datos como punto de partida para nuevas investigaciones y utiliza material de archivo para contar historias y personajes emblemáticos. En este primer episodio: Rogelio García Lupo. Tráiler Como parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci entrevista a referentes del deporte nacional acerca de sus carreras: Pepe Sánchez, Luciano de Cecco, Luciana Aymar, Guillermo Coria, Laurina Oliveros y Agustín Pichot entre otros protagonistas que, en cada programa, repasan no solo la carrera deportiva sino también sus historias personales.