Con la Ley Olimpia, "pusimos límite en el escenario virtual" a las agresiones

Ayelén Mazzina, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad / Foto archivo.

Celebro el gran trabajo de las legisladoras y legisladores que se proponen día a día construir un país con menos violencia, un país donde podamos ser libres de verdad. Y quiero agradecer especialmente a @OlimpiaCMujer que está llevando esta lucha a toda Latinoamérica. ✊🏼💜 — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) October 11, 2023

"Estamos muy felices de dar este gran paso, fue mucho el trabajo territorial que hicimos junto a mis compañeras. La sanción de la ley era algo primordial ya que prevé políticas públicas en educación digital y contención a víctimas" Florencia Villegas

"No queremos que ninguna mujer más pase por lo mismo que pasamos nosotras, este tipo de violencia te deja marcas de por vida. Por eso decimos 'lo virtual es real', por más que no te toquen el daño es el mismo que en el plano analógico" Florencia Villegas

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, dijo este miércoles se logró poner un "límite en el escenario virtual a las agresiones, los hostigamientos y las violaciones a la intimidad", con la aprobación del proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia. En la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto conocido como Ley Olimpia, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo."Finalmente,", tuiteó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina sobre la aprobación de la iniciativa -con 230 votos afirmativos- en el plenario legislativo.Y agregó: "Pusimos límite en el escenario virtual a las agresiones, los hostigamientos y las violaciones a la intimidad, que tienen como principal foco a las mujeres".Florencia Villegas, sobreviviente de violencia digital, expresó a Télam que "estamos muy felices de dar este gran paso, fue mucho el trabajo territorial que hicimos junto a mis compañeras. La sanción de la ley era algo primordial ya que prevé políticas públicas en educación digital y contención a víctimas".Para Villegas,ya que "no contamos con educación digital y a medida que van apareciendo distintas tecnologías también crece la violencia perpetrada a través de las mismas".A su vez, destacó a la Argentina como "el segundo país de Latinoamérica que reconoce la violencia digital como otro tipo de violencia".En cuanto a los "desafíos" que quedan por delante, remarcó el cumplimiento de la ley junto con el tratamiento de la Ley Belén en la legislación penal,"No queremos que ninguna mujer más pase por lo mismo que pasamos nosotras, este tipo de violencia te deja marcas de por vida. Por eso decimos 'lo virtual es real', por más que no te toquen el daño es el mismo que en el plano analógico", concluyó.El proyecto presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) fue impulsado por la activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, que estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales."¡Es Ley! Lo hemos conseguido, hermanas", expresó Macha a través de Instagram."Después de mucha lucha y organización colectiva, de una maravillosa militancia feminista, conseguimos tener Ley Olimpia.La legisladora también sostuvo que "el camino no fue fácil" para la sanción de la ley, y que incluyó "encuentros, trabajo colectivo, acuerdos, consensos, acciones de visibilización y de agenda pública".A su vez, señaló que "la violencia digital daña vidas, nos persigue y nos censura. Dejamos de hacer lo que queremos, de disfrutar nuestra vida, nuestras libertades y nuestras expresiones por miedo a los ataques, los acosos y la hipersexualización que sufrimos las mujeres".