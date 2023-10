El FIT denunció amenazas por su posición en el conflicto entre Israel y Palestina

La candidata presidencial Myriam Bregman tras el debate / Foto: Emilio Rapetti

Los defensores de Israel se presentan como democráticos, pero no dejan de mandar amenazas a mi celular. No pierdan el tiempo, seguiremos luchando en defensa del pueblo palestino, contra el sionismo y contra el antisemitismo. pic.twitter.com/npuFjqgOhZ — Gabriel Solano (@Solanopo) October 10, 2023

🔴 #URGENTE | @NicolasdelCano en @DiputadosAR:



"Denunciamos que desde el día de hoy han llegado innumerables amenazas al celular de @myriambregman, luego de que advertimos de las fake news de medios de comunicación sobre las posturas del Frente de Izquierda." pic.twitter.com/MNyDSyiUG1 — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) October 11, 2023

Dirigentes del Frente de Izquierda (FIT-U) denunciaron este miércoles que reciben "cientos de mensajes" con amenazas de muerte, insultos e instigación por su posición en el conflicto entre Israel y Palestina que desde el martes se fueron intensificando y aseguraron que son víctimas de "una campaña pública del sionismo".El dirigente mostró en sus redes sociales algunos de los mensajes, recibidos especialmente a partir del martes a la noche, en los que leen expresiones como "cuidate las espaldas porque alguien te puede hacer mierda" o "zurdo de mierda, sufrirás las consecuencias"."Los defensores de Israel se presentan como democráticos, pero no dejan de mandar amenazas a mi celular. No pierdan el tiempo, seguiremos luchando en defensa del pueblo palestino, contra el sionismo y contra el antisemitismo", remarcó Solano.Fuentes partidarias aseguraron que los mensajes fueron escalando, de forma coordinada, y que algunos de los dirigentes llegaron a recibir llamadas con amenazas, detalles de su ubicación o de su dirección particular."En un país donde hubo un atentado contra la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) quiero hacer responsables a los medios de comunicación y a quienes reproducen esta fake news de cualquier ataque que pueda recibir nuestra compañera y candidata Myriam Bregman, cualquier diputado o diputada y referente de nuestra fuerza política", remarcó Del Caño.El diputado hizo referencia a las versiones periodísticas que indicaban que Bregman rechazó una supuesta propuesta de realizar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas civiles de Israel durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho.En el escrito -que todavía no fue respondido oficialmente- también apuntaron a la postulante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por haber difundido estas versiones."Decidieron seguir difundiendo la mentira, como parte de una campaña sucia contra Bregman y la izquierda. También hicimos una presentación ante la Cámara Nacional Electoral para que cumpla con su deber y aclare la verdad en forma inmediata, porque esto es inadmisible y quita seriedad al debate. Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes", apuntaron desde el PTS.Además, sostuvo que "no lograrán callarnos ni amedrentarnos" y que van a enfrentar "estas amenazas explicando lo que está en juego y defendiendo los derechos democráticos y al pueblo palestino, como siempre lo hemos hecho".La postura del Frente quedó expresada durante el debate cuando Bregman sostuvo: "Nos duelen las víctimas civiles, que tienen como base la política del Estado de Israel de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino".