Radio Nacional Bariloche cumple 80 años y la nombran "José Antonio Balseiro"

Celebración de los 80 años en las instalaciones de la emisora/ Foto: Alejandra Bartoliche

Presidenta de Radio y televisión Argentina, Rosario Lufrano/ Foto: Alejandra Bertoliche

Foto: Alejandra Bertoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos/ Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

El director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica/ Foto: Alejandra Bartoliche

Radio Nacional Bariloche celebró este miércoles a la mañana sus 80 años en las instalaciones de la emisora, que pasó a llamarse “José Antonio Balseiro”, en honor al gran físico argentino del siglo XX, según informaron a Télam fuentes oficiales.Participaron de la ceremonia, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, y el director de la emisora local, Marcelo Parra, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos, autoridades provinciales, municipales y familiares de Balseiro.En el marco de este festejo, se llevó a cabo un corte de cinta, donde se puso a la radio el nombre de Balseiro y luego los presentes ingresaron y recorrieron las nuevas instalaciones del edificio.Ante este acontecimiento, ladijo a Télam “es un honor para nosotros haberla remodelado, ponerla en valor reconstruyéndola, hoy le ponemos el nombre de Balseiro con todo lo que significa, no solamente para Bariloche, para la Patagonia y para el país, sino para el mundo lo que ha hecho este eximio físico del siglo veinte”.En este sentido, la funcionaria nacional destacó: “Estamos muy orgullosos porque él nos enseñó el uso civil de la energía nuclear, porque además hoy coincide este aniversario con la decisión del Congreso Nacional de tener un plan 2030 de desarrollo de Ciencia y Tecnología en la Argentina por primera vez”Finalmente, Lufrano expresó que “ante ataques constantes que estamos recibiendo de cierre y privatización eliminación y desaparición, palabras que pensamos que no íbamos a escuchar a 40 años de la democracia, contestamos de este modo, propositivamente, para que se entienda porque somos un servicio público”.Por su parte, el, compartió unas palabras de bienvenida para celebrar la vida e historia de la emisora patagónica, agradeció a trabajadores y trabajadoras de la radio, destacó los méritos del director del Balseiro y los científicos locales, y dio las gracias en especial a Rosario Lufrano y al equipo de Radio y Televisión Pública.En tanto, la, dijo “nos llena de orgullo esta inauguración”.En este sentido celebró el aniversario de la radio y destacó que “tiene que ver con la afirmación de la soberanía nacional en estas tierras patagónicas”.En su visita a la emisora cordillerana, la ministra se manifestó sobre la localidad andina: “Lo que uno percibe es una presencia muy fuerte de una cantidad de voluntades de carácter constructivo, construir una nación, construir y reafirmar su soberanía, construirla a través del desarrollo científico tecnológico del cual efectivamente Bariloche es para nosotros una insignia importantísima”“Nosotros queremos reafirmar hoy, y este reinauguración así lo demuestra, que hay una Argentina que lucha por construir una sociedad que sea más justa para todas y todos los argentinos y una sociedad que pueda ofrecer a todos sus hijos un destino de desarrollo y dignidad. Gracias Radio Nacional por existir y ser un vínculo para que todos los argentinos de todos los lugares del país afirmemos el federalismo, la vocación de construir y la afirmación democrática”, concluyó la ministra.Por último, el, agradeció a los presentes y distinguió el rol de los oyentes, al asegurar que “son los que completan la razón, la misión que nosotros tenemos desde un medio público".El directo señaló también que es una decisión ”necesaria” que la radio lleve hoy el nombre del destacado científico, “de no olvidar de quienes somos, de donde comenzamos y de no olvidar que cada argentino desde hace mucho tiempo atrás empezó a soñar un país mejor”.