Identificaron a dos desaparecidos enterrados como NN en el cementerio de San Miguel

Los cadáveres NN ingresaron al cementerio de San Miguel procedentes de Campo de Mayo / Foto: Archivo.

El triple homicidio ocurrió en diciembre de 1974 en el paraje "La tosquera", en la parte interna de Campo de Mayo / Foto: Archivo.

Triple homicidio

Ahora se intenta avanzar en la localización del lugar de inhumación de las tres víctimas

Dos víctimas de desaparición forzadadel partido bonaerense de San Miguel fueron identificadas, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Las dos identificaciones corresponden a las víctimas de un triple homicidio ocurrido en diciembre de 1974 en el paraje denominado "La tosquera", en la parte interna de Campo de Mayo.La identificación se anunció en el marco del(ILID) del Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) del Archivo Nacional de la Memoria, y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación.Los identificados son Eugenio Alberto Viudez, denunciado como víctima de desaparición forzada en el legajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) N° 3166; y Carlos Luis Garay, denunciado en el legajo N° 3089. En tanto, las familias fueron notificadas por el equipo de la ILID.El entrecruzamiento de información que posibilitó las identificaciones se inició "cuando desde el SIFEBU se localizó la pericia vinculada a un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 1974, referido, en la parte interna del predio de Campo de Mayo, que fueron enterrados como NN en el cementerio Municipal de San Miguel San Antonio de Padua", informó el texto de la secretaría.Del mismo modo amplió que "las actuaciones sumariales fueron realizadas bajo la instrucción del juez federal del Departamento de San Martín y también habría intervenido el Juez de Instrucción N° 17 del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo".En tanto, en el expediente, caratulado como "Triple homicidio" constaba el pedido de la pericia dactiloscópica de los cadáveres, realizado el 25 de marzo de 1975, y. Por otra parte, la segunda identificación que se pudo realizar en la actualidad, corresponde a Garay.Las investigaciones incluyeron además un análisis del registro del libro de ingresos de cadáveres NN del cementerio de San Miguel, documentación que se encuentra en resguardo de la Secretaría y donde consta que los cuerpos fueron inhumados el 23 de enero de 1975, procedentes de Campo de Mayo.Estos datoscomo posible sitio de enterramientos clandestinos por lo que se inició una investigación en articulación con el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence.Así, se buscará avanzar en la localización del lugar de inhumación de las tres víctimas, para lograr mediante estudios genéticos determinar la identidad del tercer cuerpo que aún no ha podido realizarse por no constar las huellas dactilares en el expediente judicial.Además, se continuará trabajando sobre las inhumaciones del período comprendido entre 1974 y 1983, con el fin de relevarpara contribuir al conocimiento del destino final de las víctimas de desaparición forzada que aún no han podido ser identificadas.