Corrida cambiaria: califican de "maniobras golpistas" las acciones de Milei y Marra

"Queda claro que las maniobras golpistas que en estos días llevan adelante con sus declaraciones y acciones los señores Javier Milei, Ramiro Marra y todos los operadores del mercado ilegal de divisas materializando una corrida cambiaria constituyen delitos contra el orden económico financiero" Afirmaron los economistas y dirigentes del Foro Economía y Trabajo

Julia Strada, directora del BNA: "Milei quiere transformar la suba del dólar en corrida cambiaria" La directora del Banco Nación (BNA) Julia Strada afirmó que el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, "quiere transformar una suba del dólar en una corrida cambiaria" para, así, "facilitar su plan económico" basado en la dolarización.



"Ellos necesitan una suba del dólar que facilite su plan económico; el propio Milei dijo que cuanto más suba el dólar, más cerca estamos de dolarizar", manifestó Strada en declaraciones a Radio Nacional, y advirtió que los recientes dichos del libertario sobre plazos fijos y el peso argentino como 'excremento' "no son una irresponsabilidad ingenua".



En este sentido, la economista analizó: "Una cosa es una corrida cambiaria y desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en la Argentina es casi una nueva normalidad tener corridas cambiarias del dólar financiero; es una nueva normalidad, por ende el FMI no trajo estabilidad, sino inestabilidad", apuntó.



No obstante, puntualizó: "Otra cosa es que aparezca el candidato más votado de las elecciones PASO y llame a la gente a sacar la plata del banco, eso es querer transformar una suba del dólar en una corrida cambiaria, una crisis sistémica que generaría, en caso de ocurrir, un nivel de movimiento muy fuerte en la economía difícil de controlar".



Consultada sobre el comunicado publicado por las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazando las declaraciones de Milei, Strada sostuvo que le pareció "un acto muy racional", ya que "acá no es un problema de ideología, sino que se llegó a un punto donde se está defendiendo una normalidad en términos del sistema financiero".



"Si vos tenés a un tipo que está atentando contra tus fondeos, parece lógico, razonable, esperable y positivo que salgan rápido a aclarar que acá no hay una cuestión partidaria, sino que se está metiendo con una situación de estabilidad financiera", remarcó sobre el escrito que lleva las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).



Por último, la directora del BNA afirmó que "la liquidez sobre depósitos, es decir, la plata disponible sobre depósitos en pesos, es del 75%, muy alta. Y en dólares, es del 92%".



"Es decir, estamos en una situación de mucha disponibilidad, también por la situación inflacionaria, pero fundamentalmente no está el descalce que existió en 2001 cuando tenías muchos dólares de la gente prestados", completó.



Apyme condenó el "ataque especulativo contra la moneda local"

"Acciones como la ocurrida evidencian el desinterés por construir un escenario estable y equilibrado, necesario para la producción y el empleo, generando un nivel de incertidumbre que paraliza la actividad en la economía real" Comunicado de Apyme

D´Attellis: "El dólar a más de .000 no tiene correlato con la realidad" El economista e integrante del directorio del Banco Central (BCRA), Agustín d´Attellis, subrayó que “no hay condiciones objetivas que justifiquen que Argentina tenga un valor de dólar arriba de los $ 1.000”, volvió a cuestionar la recomendación de Javier Milei de no renovar los plazos fijos en pesos, y anticipó que “en las próximas horas” se ejecutarán medidas contra “los responsables de las maniobras especulativas”.



“No hay condiciones objetivas que justifiquen que la Argentina tenga un valor de dólar arriba de los 1.000 pesos, tanto cuando se mide la competitividad multilateral, el PBI per cápita como con cualquier variable”, manifestó en diálogo con El Destape Radio.



Tras lo cual volvió a responsabilizar al candidato de La Libertad Avanza por los últimos movimientos en el tipo de cambio.



“Está fogoneando una corrida bancaria y una corrida cambiaria. Está cagándose en el impacto que eso tiene en la población, en la gente y en la pérdida de poder adquisitivo”, enfatizó.



Manifestó que sus recientes declaraciones “explican por qué el dólar vale más de $ 1.000”, lo cual –subrayó- “no tiene correlato con la realidad”.



“Si la sociedad no llega a abrir los ojos y opta por esta opción, (el dólar) puede valer cualquier cosa y vamos a atravesar una hiperinflación, un plan Bonex y se van a quedar con el ahorro de todos los argentinos”, añadió



Para D´Attellis, “si una persona está dispuesta a ir absolutamente en contra del interés común sin importarle nada en pos de un beneficio personal, no estaría en condición de gobernar”.



En ese marco, le pidió mayor responsabilidad al candidato libertario.



“Hasta hace un tiempo Miei hablaba como un economista que iba a la tele, y opinaba en un modo panelista. Ahora, tras tener el mayor caudal de voto en las PASO, sobre esa responsabilidad, dice que el peso tiene que valer cero, lo cual es delirante porque no es que lo dice desde su opinión como analista”, remarcó.



Le pidió, en ese marco, que mida “el impacto de lo que dice porque perjudica a muchos sectores de la sociedad”.



“No hay precedentes de que las cámaras bancarias tuvieran que sacar un comunicado en el medio de una elección llamado a la mesura”, dijo haciendo referencia al mensaje difundido por las entidades que nuclean a todos los bancos del país.



Tras lo cual, el director del BCRA señaló que hubo un “movimiento raro con los dólares alternativos”.



“Subió como a los pocos minutos de abrir el mercado y siempre el ´blue´ estuvo por debajo de los financieros, lo cual no pasó el martes”, indicó en sus declaraciones radiales.



Explicó que “un par de vivos empezaron el día fortaleciendo esta sensación de pánico marcando los precios bien altos y llevando a que la gente, asustada y con poca información, fuera a convalidar precios de .050”.



“Las investigaciones están detectando quiénes son los responsables de estas maniobras especulativas que ocurrieron durante el día para caerles con todo el peso de la ley, y eso es lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas, según me dicen”, anticipó D'Attellis.



Por último, destacó que el ingreso de divisas –calculado en US$ 1.050 millones- que se obtendrá a partir de la subasta de las frecuencias 5G el próximo martes 24 “va a generar una oferta mercado en el mercado de contado con liquidación que debería ayudar a contener la brecha”.



El denominado Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas y dirigentes sindicales, cuestionó este miércoles las "maniobras golpistas" del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei; del candidato a jefe de Gobierno porteño por ese espacio, Ramiro Marra; y de, y destacó la necesidad que "el Estado actúe en consecuencia, aplicando la legislación vigente"."Queda claro que las maniobras golpistas que en estos días llevan adelante con sus declaraciones y acciones los señores Javier Milei, Ramiro Marra y todos los operadores del mercado ilegal de divisas materializando una corrida cambiaria constituyen delitos contra el orden económico financiero (título XIII, Código Penal, artículo 309)", afirmaron los economistas y dirigentes sindicales que conforman el Foro.El documento, difundido a través de las redes sociales, lleva las firmas, entre otros, del economista, de la exministra, del exjefe de la Unidad de Información Financiera, y del dirigente sindical, de La Bancaria."No podemos ignorar de las declaraciones, más que irresponsables, del Sr. Javier Milei, al convocar al público a no renovar sus plazos fijos, potenciando la actual corrida cambiaria, que podría derivar en una corrida bancaria, en función de su plan de dolarización de la economía, que como él mismo dice se facilita con una previa situación hiperinflacionaria", expresaron.En ese marco,, en una carta pública difundida este miércoles."Respaldamos por ello las manifestaciones del ministro de Economía, Sergio Massa , ante esta acción desestabilizadora que afecta no sólo al gobierno, sino a la Nación Argentina, sus trabajadoras y trabajadores, sus empresas", afirmaron.También consideraron que las "declaraciones y acciones (de Milei), con el objetivo de destruir activos argentinos, promover su venta a precio vil y pulverizar los ingresos alimentarios de las familias argentinas"."Es necesario que el Estado actúe en consecuencia, aplicando la legislación vigente, recordando que estos hechos también afectan compromisos públicos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de represión de conductas perjudiciales para el sistema financiero con el fin de proteger la estabilidad y liquidez de las entidades que lo integran", concluyeron.Para los integrantes del Foro Economía y Trabajo,, poniendo en riesgo los ahorros e ingresos alimentarios de los argentinos, y "a precio de remate empresas y recursos naturales nacionales".El foro está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales, y es abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y de la economía popular.La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró este miércoles que las recientes declaraciones de Milei sobre plazos fijos y el peso argentino, junto con el accionar de grupos financieros, "ocasionaron la disparada del dólar ilegal" ocurrida este martes., subrayó la entidad, aludiendo a Milei, en un comunicado.En este sentido, sostuvo que "estos hechos revisten mayor gravedad si se considera que al escenario de presión sobre el mercado de cambios se sumó la manifiesta intención de generar una 'corrida' bancaria contra el peso a pocos días de las elecciones nacionales, abonando así el terreno para una pretendida dolarización"."Es lamentable que sectores de la oposición utilicen la oportunidad para denostar, también con fines electorales, las políticas vigentes", aseveró la Apyme.En esta línea, apuntó: "Son los mismos que en el período anterior ejecutaron maniobras similares a la que hoy se denuncia para luego instrumentar un, al tiempo que volvía a endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta vez en niveles récord".La entidad también resaltó que apoya las medidas que está tomando el Gobierno para contener el ataque especulativo , y apeló a "la responsabilidad de las organizaciones empresarias, sindicales y partidarias para contribuir a estabilizar una situación que no responde a una lógica estrictamente económica sino, sobre todo, política"."Acciones como la ocurrida evidencian el desinterés por construir un escenario estable y equilibrado, necesario para la producción y el empleo, generando un nivel de incertidumbre que paraliza la actividad en la economía real", agregó.Por último, la Apyme consideró "preciso investigar, de acuerdo con las denuncias en curso, si con las acciones mencionadas se incurrió en delitos contra el orden financiero, las instituciones democráticas y el conjunto de la población, toda vez quede los sectores con ingresos en moneda local", concluyó.