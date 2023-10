Chile, del DT Eduardo Berizzo, recibe a Perú en el "Clásico del Pacífico"

Foto AFP.

Los seleccionados de Chile, con el entrenador argentino Eduardo Berizzo, y Perú se enfrentarán este jueves con la intención de conseguir la primera victoria en las Eliminatorias sudamericanas, en un encuentro válido por la tercera jornada de la clasificatoria rumbo al Mundial de 2026.El partido, conocido como el "Clásico del Pacífico", se jugará desde las 21 (hora de Argentina) en el estadio Monumental David Arellano, ubicado en la ciudad de Santiago, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan y la transmisión de la señal de cable DSports.El representativo trasandino se ubica en la octava posición de la tabla con un punto, producto de una derrota por 3 a 1 ante Uruguay en el debut y un empate sin goles frente a Colombia en la última presentación.El entrenador argentino "Toto" Berizzo no podrá contar con su jugador estrella, el mediocampista Arturo Vidal, por la rotura de meniscos en su pierna derecha sufrida en la jornada pasada ante el elenco "cafetero".En reemplazo del "Rey Arturo" ingresará Charles Aránguiz, mientras que el resto del equipo será el mismo de la última fecha.Perú, por su parte, cuenta con un solo punto, tras un empate sin goles ante Paraguay y una caída por 1 a 0 frente a Brasil, en la primera y segunda fecha respectivamente, y se ubica en la séptima posición.El técnico Juan Reynoso no tendrá a disposición al defensor Renato Tapia, quien presenta un pequeño desgarro y en su lugar entrará Carlos Zambrano.En la línea defensiva, además, ingresarán Luis Advíncula (Boca Juniors) y Anderson Santamaría por Aldo Corzo y Luis Abram, respectivamente.Mientras que en el mediocampo Andy Polo y Wilder Cartagena saldrán del once inicial para que entren Pedro Aquino y Christofer González.El historial entre Chile y Perú registra un total de 83 enfrentamientos con 45 triunfos de la "Roja", 24 de la "Blanquirroja" y 14 empates.