El Uruguay de Bielsa asumirá una riesgosa visita ante Colombia

El seleccionado de, dirigido por el argentino, afrontará una complicada visita ante, concomo DT, en uno de los partidos a jugarse este jueves por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 17.30 (hora de la Argentina), con el arbitraje del chileno Piero Maza, asistido por sus compatriotas Claudio Urrutia y Miguel Rocha, más Edson Cisternas en el VAR, y televisado por TyC Sports.El seleccionado "Celeste" inició las Eliminatorias con un triunfo sobre Chile (3-1) en Montevideo, con un nivel de juego que ilusionó, pero en su segunda presentación cayó en Quito ante Ecuador (2-1) dejando algunas dudas en el funcionamiento del equipo.Uruguay tiene una gran jerarquía en su plantel, con jugadores que triunfan en Europa y marcan diferencias como Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) o Ronald Araujo (Barcelona), y el sistema táctico de Bielsa que prioriza atacar y jugar en el campo rival, sin especular.Colombia, con Néstor Lorenzo, quien en su etapa de futbolista fue subcampeón mundial con Argentina en la Copa de Italia 1990, logro cuatro unidades en la primera doble fecha de Eliminatorias al vencer ajustadamente a Venezuela (1-0) como local, y luego empató con Chile (0-0) en Santiago.El equipo "Cafetero" recibió un duro golpe al no clasificar para Qatar 2022 y ahora no quiere repetir errores contando como figura principal al delantero Luis Díaz, del Liverpool inglés.Lorenzo no contará por lesión con Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado y apostará al ex River Rafael Santos Borré, autor el gol ante Venezuela.Ese es un tema que preocupa en Colombia la falta de gol, ya que marcó uno en 180 minutos, poco en comparación con el poderío ofensivo que mostraron Argentina y Brasil.En cuanto al historial jugaron 44 veces con ventaja oriental de 20 triunfos contra 12 y otros 12 empates.