Arabia Saudita apuesta al desarrollo turístico: "El nuevo petróleo"

El turismo se abre camino a pasos agigantados en Arabia Saudita, resultado delliderado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, que incluye los "Giga Projetcs", megaproyectos pensados para la actividad y la sostenibilidad, entre otras iniciativas, ypara ese año desde el 3% actual, por lo que se empezó a llamar al sector "el nuevo petróleo" del país.En los primeros meses de 2023 ingresaron a Arabia Saudita, pasando del puesto 25 al 13 en llegada de visitantes internacionales según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras queEl Plan Visión 2030en áreas como la inteligencia artificial (IA), la robótica, la biotecnología y la energía limpia; además de alentar la creación de zonas económicas especiales y la mejora de la infraestructura.Además,, así como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con promoción y adopción de tecnologías limpias y la conservación de recursos naturales."En Arabia Saudita está ocurriendo una transformación sin precedentes, que tiene visión, liderazgo, y recursos para llevarla a cabo, y que no solamente está afectando al país, sino que de alguna forma muy importante está afectando al turismo a nivel mundial", destacó, asesora en jefe del ministro de Turismo local, Ahmed Al Khateeb.Considerada una de las líderes más influyentes de la industria turística,(WTTC en sus siglas en inglés) -entre 2017 y 2021-."El Príncipe habla de la relevancia del sector, algo muy importante, y con sus jóvenes 38 años está apostando al desarrollo de la industria, que aquí ya le llaman el nuevo petróleo", precisó.En ese sentido, el megaproyecto urbano Neom, que incluye una, el centro de esquí en el desierto-será sede de la Olimpíadas de Invierno de Asia-; el complejo industrial flotante Oxagón; y un, entre otros, es la cara visible de esa decisión sobre el turismo."Neom es un megaproyecto futurista que tuvo una gran planificación y que tiene al ciudadano en su centro.y solamente se construye en el 5% restante, porque la agenda verde de la sustentabilidad es una prioridad para este país", subrayó Guevara.En la capital del Reino, la ciudad de-una señal más de la importancia y el respaldo internacional al desarrollo de la industria en el país-, donde todo parece en proceso de construcción, destacan edificios ultramodernos como el, un rascacielos de 302 metros con un puente aéreo que conecta sus dos torres, y el Al Faisaliah Centre, otro rascacielos de 267 m con una esfera de cristal en la parte más alta.A menos de media hora del centro Riad está la ciudad de Diriyah, uno de los puntales de Visión 2030, declaradaen 2010 y fundada en el siglo XV.El Proyecto Diriyah exhibirá los más de tres siglos de historia y cultura auténticas de Arabia Saudí al brindar experiencias únicas e inspiradoras del patrimonio, oportunidades educativas y culturales, vida residencial de clase mundial y excepcional ofertas de estilo de vida que incluirán compras, entretenimiento y experiencias gastronómicas.Se extiende sobre 14 kilómetros cuadrados donde, además de lugares para albergar 6.000 residentes., refirió Guevara.Otra de las iniciativas de Visión 2030 es la ecociudad futurista The Line, para la cualque plasmaron en ese proyecto ideas de vanguardia que superan la imaginación.La exposiciónofrece la posibilidad de conocer lo que se ha dado en llamarque da vida a la noción de "superponer las funciones de la ciudad verticalmente," al tiempo que crea puertas de enlace que permiten a los habitantes desplazarse fácilmente a través de la ciudad en tres direcciones: arriba, abajo y a lo ancho.Esta, imponentes edificios paralelos queque no solo servirán como espacios habitables, sino que también albergarán jardines, centros comerciales y otras instalaciones públicas.Se espera que The Line funcione cony priorice la salud y el bienestar sobre el transporte y la infraestructura.Otro de los proyectos de Neom es, una isla de lujo con una superficie de, 86 amarres para embarcaciones de alta gama, hotel ultra premium, un lujoso club de playa, 38 ofertas gastronómicas, y un, además de una de las reservas de coral más bellas del mundo.Otro proyecto significativo está en la ciudad de, la segunda más grande del país -a orillas del Mar Rojo- que se someterá a una transformación masiva para convertirse en unSitio elegido por muchos turistas internacionales, ofrece una variada oferta gastronómica, grandes tiendas, y una zona antigua que encierra joyas históricas culturales del mundo musulmán.Asimismo, se ofrecerán experiencias para disfrutar de un entorno natural especial que abarca un, kilómetros de extenso desierto y paisajes espectaculares que incluyen volcanes y cañones.Entre Riad y Jeddah, es imperdible llegar hasta la región de Al-Ula, un lugar único con caprichosas formaciones rocosas;-conocida por la segunda Petra, y el primer sitio de Arabia Saudita en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco-; y la antigua ciudadela.Punto de encuentro de las Rutas de la Sede y del Incienso, Al-Ula presenta joyas modernistas en medio de la aridez, como el auditorio Maraya Concert Hall, que refleja en su superficie espejada el paisaje en continuidad infinita.