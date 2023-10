Foto: AFP



La lucha del pueblo palestino, en lo que tiene de necesaria y legítima, no puede sino verse perjudicada bajo una identificación lisa y llana con la violencia criminal del grupo terrorista Hamas. Como si una cosa implicara necesariamente la otra; como si no existiera entre muchos palestinos una disposición de resistencia para nada emparentada con las formas bestiales del terror a mansalva, o como si no existiera entre muchos palestinos una disposición comprobable a la convivencia y a la integración social, o como si el rechazo visceral a Hamas no incluyera de hecho a muchos palestinos.¿A qué factor atribuir una homologación de esa índole: al desgano de elaboración, al hábito mecánico de repetir consignas ya hechas, a la mala fe o a un gusto latente por la ferocidad del accionar terrorista? No lo sé, pero esa clase de formulaciones no escasearon en estos días tan aflictivos, tanto en el gesto de condenar la causa palestina como un todo al condenar el deplorable accionar de Hamas, como en el gesto de respaldar la causa palestina pero absteniéndose de condenar las aberraciones cometidas por Hamas, o haciéndolo de una manera tan tenue y tan ambigua que no quedó para nada lejos de una mera complicidad ominosa.El trazo grueso arrasó también con la posibilidad de encuadrar y ajustar el foco en las críticas a determinadas políticas impulsadas por el Estado de Israel, sin apuntar a su existencia misma y sin generalizarlas a todos los israelíes y a todos los judíos, como si no hubiese entre ellos quienes se oponen a dichas políticas y las critican (tales críticas suelen verse retomadas con regocijo por activistas del odio antijudío, pero la diferencia entre una cosa y la otra salta a la vista para cualquiera que preste un poco de atención).Los conflictos no son siempre los mismos. O, si se prefiere, un solo y mismo conflicto no se activa siempre de igual manera. En este caso se trató del accionar terrorista de un grupo fundamentalista fuertemente reaccionario, que declara expresamente sus propósitos de aniquilación total. No es un aspecto menor a la hora de pronunciar un repudio concreto, en lugar de repetir formulitas.A las paredes del cementerio de La Tablada hubo que adosarles líneas de alambres electrificados, para evitar incursiones de profanación de tumbas con leyendas ofensivas. Ante cada institución judía del país, después de julio de 1994, hubo que montar bloques defensivos de cemento, disfrazados de canteros. El antisemitismo existe. Y a veces, dolorosamente, viene de cerca.*Escritor. Licenciado y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires.