Los Gladiadores van por "la cuarta clasificación olímpica consecutiva"

Guillermo Milano, DT de los Gladiadores.

Foto archivo Maximiliano Luna.

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball,, aseguró que el objetivo de su equipo en los Juegos Panamericanos de Chile será "ganar la medalla de oro y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos por cuarta vez"."Nuestro objetivo es seguir siendo olímpicos. Lograr la cuarta clasificación consecutiva", afirmó Milano en una entrevista con Télam.Milano, de 50 años y oriundo del partido bonaerense de Morón, reemplazó en diciembre de 2021 al español Manuel Cadenas, quien llegó al equipo argentino en 2017, y dejó el cargo después de los Juegos Olímpicos de Tokio.DT en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016; y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017.Indianápolis 1987 (quinto); La Habana 1991 (quinto); Mar del Plata 1995 (bronce); Winnipeg 1999 (bronce); Santo Domingo 2003 (plata); Río de Janeiro 2007 (plata); Guadalajara 2011 (oro); Toronto 2015 (plata) y fue campeón en Lima 2019.- Nuestro objetivo es seguir siendo olímpicos. Lograr la cuarta clasificación consecutiva (ndr: compitieron en los de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 -décimo puesto- y Tokio 2020 (12do)-. Eso puede ser, ganando el oro en Santiago o bien si somos plata la opción de un preolímpico en marzo.- Soñamos con eso. Pero este Juego Panamericano será muy distinto al de Lima. Primero, en Perú, los equipos tuvieron un mes para prepararse y en estos de Chile los equipos llegarán el día 30 de octubre, un día antes al primer partido.- El haber ido a tres Juegos Olímpicos hace que compitan en su máximo nivel o por lo menos intentarlo. Por eso es importante en el equipo jugadores que hayan vivido esa experiencia. Nosotros tenemos que jugar con intensidad y ser disciplinados -esa es la clave-; ahí estarán los puntos buenos o los puntos malos. Debemos apuntar a ser responsables a la hora de tomar decisiones y dejar el máximo de lo nuestro en cada acción.- Este año, por suerte, competimos bastante. En los primeros días de enero hicimos una gira por España antes del Mundial de Polonia y Suecia; después disputamos, ese mismo mes, del 28vo mundial; luego hicimos otra gira en marzo en España; otra en abril en Túnez (superamos a Japón 26-22 y perdimos con los locales 23-24); y cerramos, en junio, con el Cuatro Naciones en Argentina, que ganamos. Tal vez faltó jugar con algún equipo europeo, pero no se pudo y la intención de la Confederación fue buena. El nivel en que lleguemos será óptimo Pero dependemos de la cantidad de partidos que tengan los jugadores en sus clubes. Ellos juegan el sábado llegan el domingo y el lunes ya jugamos a la mañana. Eso es muy duro. A eso hay que sumarle que jugaremos cinco partidos en seis días. Y con catorce jugadores.- Brasil tiene muchos jugadores jugando en la élite, Chile (local); Estados Unidos en su mejor versión y Cuba recuperando jugadores de Europa hará que sea el panamericano más duro de los últimos 25 años. Por lo menos. Hay tres lugares para cinco países.- Es nuestro mayor deseo y trabajamos estos dos años pensando en Santiago 2023.- Nosotros tenemos el plantel en Europa. Acá solo entrenan cuatro o cinco jugadores con posibilidades (eso no quiere decir que estén en lista ). Nosotros entrenamos dos días por semana. Ellos se entrenan tres días en los clubes, pero es complicado porque juegan partidos entre semana, torneos nacionales, etc. Tratamos de trabajar más en lo individual, cosas que por tema de tiempos tal vez hacen menos en sus clubes. Y por supuesto mucho hincapié en la mejora de toma de decisiones.Es una incógnita con quienes jugará el Panamericano. Vinieron en julio al país y fueron de mejor a mayor. Tienen un potencial tremendo en lo individual y solo que falta un poco de orden táctico. Uruguay siempre da pelea pero sabe sus limitaciones. Entonces guardan sus energías para lo que realmente vale la pena. Tratarán de ser prolijos con nosotros. Están mejorando, tienen un buen entrenador. Hay que respetarlos siempre. Y Estados Unidos está en su mejor versión ya que su objetivo está puesto en Los Ángeles 2028. Por primera vez tienen a todos sus jugadores en Europa. Ellos piensan en ser medalla y van por ese objetivo. Jugaremos el día 1 y será muy difícil. Hoy nuestra cabeza está puesta en ese día 1. De ahí en más, seguiremos trabajando para lograr el objetivo soñado.