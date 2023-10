Murió la adolescente de 16 años atacada a golpes en José C. Paz

Brisa fue hallada desmayada en la casa de un hombre conocido al que había ido a visitar.

Una adolescente de 16 años que el 3 de octubre fue hallada gravemente herida a golpes en una vivienda de la localidad bonaerense de José. C. Paz,, por el que buscan a un sospechoso, informaron fuentes policiales y judiciales.La víctima fue identificada por los voceros como Brisa Milagros Flores, quien murió el pasado lunes luego de permanecer internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Mercante de José C. Paz desde el 3 de octubre.De acuerdo con lo establecido por los médicos,, con hundimiento de cráneo, debido a una golpiza.Brisa fue hallada desmayada en la casa de un hombre conocido al que había ido a visitar, quien ahora se convirtió en el principal sospechoso del femicidio.Según los datos recabados hasta el momento por el fiscal Jorge Castagna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de Malvinas Argentinas, Brisa fue a la casa del sospechoso, situada en la calle 18 de octubre al 4700, entre Chacabuco y Luis María Campos,Fue una vecina de ese barrio quien rescató a la adolescente cuando la vio desmayada y tirada en el patio de la propiedad, tras lo cual dio aviso a la policía.Los pesquisas, quien es buscado en la causa caratulada ahora como "femicidio".De acuerdo con lo determinado por los forenses, Brisa murió a raíz de los golpes recibidos y, en principio, no se detectaron en su cuerpo indicios de abuso sexual, añadieron las fuentes.