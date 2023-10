El secretario de Industria aseguró que existe un escenario auspicioso para el año próximo

José Ignacio de Mendiguren ve un buen escenario para el año próximo. Foto: Pepe Mateos.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que las medidas impulsadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),para el año que viene."La coyuntura complicada tiene una salida con el sustento que le están dando", señaló De Mendiguren la mañana de este miércoles en una entrevista con Télam Radio.Tras reiterar que "hay mucha especulación que apuesta a la crisis de la Argentina", destacó que en el 2024 "el saldo negativo de la balanza del sector agropecuario pasará a ser positivo en 21.000 millones".Además, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo explicó que "la crisis energética del año pasado se solucionó, este año no hay crisis y el año que viene pasamos a tener superávit energético".y el año que viene aumentará un veinte por ciento", al tiempo que las exportaciones vinculadas con la Economía del Conocimiento "pasarán de los US$ 8.500 millones de este año a US$ 11.000 millones el año que viene"."YPF registra récords de exportación y de exploración de petróleo y estamos terminando de conectar el reversal del gasoducto para llegar al norte argentino con nuestro gas de Vaca Muerta, y no depender más de la importación de Bolivia", concluyó De Mendiguren.