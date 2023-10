El juez Ercolini quedó a cargo de la denuncia a Milei por sus dichos contra el peso

Se investiga "si los dichos de Javier Milei constituyen la figura prevista en el código penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero" / Foto: Camila Godoy

Gravedad institucional

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este miércoles de la primera denuncia contra el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus dichos contra el peso y los plazos fijos en esa moneda, "que no hacen otra cosa que agitar el delicado momento económico", según surge de la presentación.La denuncia de la abogada Valeria Carreras presentada en la tarde del martes en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires resultó sorteada y quedó radicada en el juzgado federal 10 a cargo de Ercolini, informaron fuentes judiciales."Las declaraciones y ampliación de sus dichos en medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional", sostuvo la abogada en el texto de la denuncia a la que accedió Télam."Con 56 años he vivido en mi amada República Argentina, todo tipo de instancias económicas. Dicha experiencia sumada a mi especialización en Derecho Económico y Empresarial UBA 1996, me permiten inferir que los dichos del candidato presidencial son de gravedad institucional, sin duda, pero que también han sido un disparador de los indicadores económicos de las últimas 48 horas, en especial el valor del dólar en todas sus variantes, pues ha disparado el aumento de todos", agregó Carreras."Sin duda, han cambiado las formas, pero no hay inocencia en sus dichos, son directos y certeros, con el claro objetivo de generar el clima de ebullición económica y política, un hervidero donde en la olla esta nuestra República", enfatizó la abogada quien concatenó los dichos de Milei durante los últimos días, incluido aquello que dijo durante el debate presidencial.Durante un reportaje radial le habían preguntado a Milei qué le recomendaría a alguien al que en estos días le vence un plazo fijo y respondió: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".Si bien se trata de posiciones que Milei siempre puso de manifiesto, quienes lo acusan de incitar una corrida cambiaria remarcan que antes no era un dirigente político con posibilidades de convertirse en presidente.En su denuncia, la abogada Carreras invocó por ejemplo una declaración del exsecretario de Fianzas de la Nación, Miguel Kiguel, quien sostuvo al diario La Nación queTambién invocó dichos de Eduardo Levy Yeyati, doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, quien sostuvo las declaraciones como las de Milei pueden acelerar "la espiralización de precios y salarios, a expensas de quienes tienen ingresos o ahorros en pesos", según surge del texto de a denuncia.Entre los testigos propuestos por la denunciante aparecen Bullrich, Kiguel, Levy Yeyati y el principal referente económico del equipo de JxC, Carlos Melconian.Consultada por esta agencia, la abogada denunciante afirmó que "Milei y la Libertad Avanza vienen anunciando la destrucción de todo aquello que los argentinos tenemos garantizado en la Constitución Nacional, desde derogar derechos de los trabajadores hasta dar por tierra con la educación pública y gratuita" y luego resaltó que a eso "se suma también la destrucción de la moneda, un símbolo soberano".