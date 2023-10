Voraz incendio en el estacionamiento de un aeropuerto londinense

Incendio en el Aeropuerto de Londres Luton. Foto: AFP.

El, vivió la noche del martes momentos de alarma y caos cuando se produjo un voraz incendio en el tercer nivel de la playa de estacionamiento de la terminal dos, una situación que llevó a la suspensión inmediata de todos los vuelos, afectando a miles de pasajerosSegún fuentes oficiales, se cree que hasta 1.500 vehículos estaban estacionados en ese momento, y la magnitud del incidente dejó varados a cientos de pasajeros.Los investigadores creen quey se propagó rápidamente, lo que ocasionó un significativo colapso estructural en la infraestructura.El jefe del Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire, Andrew Hopkinson, declaró al medio estatal de radio y televisión británico, BBC, que "no tienen información que sugiera que se trata de algo más que un incendio accidental".No obstante, las imágenes difundidas en redes sociales reflejan la gravedad del suceso,que emergen del aparcamiento.La construcción del estacionamiento era relativamente nueva, debido a que fue inaugurada en diciembre de 2018 como parte de una remodelación de 160 millones de libras.Notablemente,instalados en el estacionamiento, lo que podría haber mitigado el impacto del fuego.Los equipos de rescate están trabajando intensamente en el lugar construyendo una rampa para iniciar el retiro de algunos vehículos que no han sido afectados por el fuego."Hay varios vehículos que no están dañados y nuestro objetivo también es retirarlos de forma segura sin causar ningún peligro a los socorristas", afirmó.Mientras tanto,con los medios."Lo siento por la gente, veo niños allí durmiendo en el suelo. No es culpa de nadie, sólo hay que sonreír y soportarlo", contó a la BBC, Declan Dever, que esperaba un vuelo a Irlanda.Mientras que Chris Meacey, un pasajero de 57 años de Oxfordshire, describió la aterradora escena a la que se enfrentó cuando llegó al aeropuerto.Contó que se estaba alojando en un hotel cercano y con planes de tomar un vuelo temprano, cuando llegó a la terminal alrededor de las 3 de la madrugada.Dijo que medida que se acercaba, fue testigo de "llamas y explosiones" emergiendo del estacionamiento.. La gente lloraba por razones obvias: no sabían lo que estaba pasando", relató.También reveló que su furgoneta, que utiliza para trabajar, quedó atrapada en el estacionamiento incendiado."Estoy devastado", pero agradecido de estar a salvo", admitió.Por su parte, Katy Austin, corresponsal de transporte, informó que, lo que revela la magnitud de la perturbación en el aeropuerto.A su vez, Liam Smith, comandante del equipo de bomberos de Leighton Buzzard, comentó que, aunque el incendio comenzó en un automóvil diésel, había "muchos vehículos eléctricos potencialmente involucrados desde el principio".La cercanía entre los coches aparcados pudo haber contribuido a la rápida propagación del fuego, estiman los investigadores, que continúan con su trabajo para brindar respuestas y soluciones a los pasajeros afectados.Se espera que el aeropuerto comience a operar nuevamente esta tarde al igual que las aerolíneas.