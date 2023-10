Limitaron las operaciones con dólares financieros para grandes inversores locales y extranjeros

La CNV restringió a $ 100 millones diarios las operaciones de inversores extranjeros y grandes firmas locales.

La medida “alcanza únicamente a los grandes inversores y no afecta a la enorme mayoría de usuarios de dólares financieros y pequeños inversores”

La Comisión Nacional de Valores (CNV), limitando así la adquisición de dólares financieros, a través de la Resolución General 981/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.A partir de la modificación normativa de este miércoles, los–ya sea empresas o personas humanas- que no son agentes de valores y operan con CDI (Clave de Identificación) o CIE (Clave de Inversores del Exterior) sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios.Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local –una sociedad de bolsa (ALyC), un Agente de Negociación (AN) o un Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN)- con cinco días hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios.Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco días hábiles de anticipación, a la CNV.Las sociedades de bolsa del exterior –las cuales operan por cuenta y orden de clientes argentinos- también estarán abarcadas por las mismas restricciones: no podrán superar el monto máximo diario de $ 100 millones por cada uno de sus clientes y estarán obligadas a informarle a la CNV con cinco días de anticipación.En tanto, las sociedades de bolsa del exterior que operan por cuenta propia y con fondos propios –no por orden de terceros- deberán avisar con cinco días hábiles de anticipación cuando operen diariamente por más de $ 100 millones.En lo que respecta a losque poseen CUIT, aquellos que operan por cuenta y orden de terceros tendrán un tope de operación de $ 100 millones diarios, restricción que no abarca a los que operan por cuenta propia y con fondos propios.Los inversores locales que operan por orden de terceros deberán informar con cinco días hábiles de antelación estas operaciones a la CNV a través de las sociedades de bolsa, detallando quién es el tercero para el que operan; mientras que aquellos que operan por cuenta propia deberán avisar con el mismo plazo de antelación aquellas operaciones superiores a $ 200 millones, pese a no tener restricción para operar con dichos montos.Por otra parte, la CNV dispuso que las carteras propias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y los Agentes de Negociación (AN) podrán saltar los plazos de permanencia cuando realicen operaciones de venta con liquidación en dólares en ruedas de negociación bilateral, siempre y cuando posteriormente apliquen esos dólares a la compra de activos y su posterior venta de pesos, es decir, cuando comiencen la operación en pesos y la finalicen en pesos.La disposición es de caráctery fruto de un convenio de colaboración e intercambio de información entre el regulador bursátil, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración de Ingresos Públicos (AFIP).La misma busca, señaló la CNV a través de un comunicado.El organismo aclaró queEn cuanto a los intermediarios, se limita su actuación en la colocación primaria y en la negociación secundaria como intermediarios de entidades del exterior.En los considerandos de la resolución, se señala que en “el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables”.La semana pasada,, y pidió “reforzar los mecanismos de supervisión” para identificar si ese incremento “se corresponde con posibles maniobras elusivas, ocultando la identidad de los reales beneficiarios finales de dichas operaciones”.En ese marco, el BCRA advirtió que estaba faltando determinados datos (por ejemplo, nombre y CUIT) de “un número considerable y relevante de las personas que realizaron las operaciones”.