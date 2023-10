Controlaron el incendio que causó destrozos en el Valle de Punilla

Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

Juan Schiaretti aseguró que puso a disposición fondos económicos para colaborar con los damnificados/ Foto: Luis Cetraro

En relación a los #incendios que se están produciendo en nuestra provincia, solicito a la población que respete las indicaciones del personal de bomberos y autoridades que están trabajando en las zonas afectadas.

Lo más importante es salvar vidas, donde sea necesario evacuar se… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 10, 2023

El incendio forestal que se desarrolló en los últimos días en el Valle de Punilla de Córdoba, y que afectó una gran cantidad de viviendas a su paso, fue, que contaron también con la ayuda natural de algunas, informaron fuentes provinciales.Si bien el perímetro continúa inestable y los efectivos se mantienen alertas para evitar reinicios, la peor parte del siniestro, iniciado el lunes producto de una fogata que se le descontroló a un hombre que intentaba calentar una pava y hacer café, estaría superada.Aún no hay detalle de la cantidad de viviendas que fueron afectadas, y los, sector en donde además se debieron realizar numerosas evacuaciones y autoevacuaciones ante la intensidad del fuego y el humo que podría afectar vías respiratorias.La fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, reiteró este miércoles a la mañana que continúa detenido el hombre de 27 años sindicado como el autor de iniciar el fuego el pasado lunes en una zona agreste entre las localidades de Cabalango y Tanti, a unos 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.El sospechoso está imputado como autor del delito ‘incendio doloso’.Mientras, en las últimas horas de este martes else hizo presente en la turística localidad cordobesa para colaborar con el monitoreo de la situación, advirtiendo que la provincia puso a disposición fondos económicos para colaborar con los damnificados.“Vamos a reponer los daños materiales; tenemos que cuidar la vida", dijo a los medios el mandatario cuando se retiraba en su camioneta de una de las zonas críticas por pedido de los bomberos.Por su parte, el, dijo a primera hora de hoy: “En Cabalango (el perímetro es inestable), Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y alrededores se logró contener el fuego. Lo más crítico, la zona de Las 400 viviendas”.Sobre las precipitaciones que se dieron durante la madrugada, Vignetta aportó: “A las cuatro cayeron algunas gotas. Estuvimos trabajando hasta las 6 en El Fantasio que tenía actividad. Está todo controlado, con perímetro inestable”.Asimismo, el funcionario destacó que en la provincia hay un incendio activo en La Tomita, departamento Tulumba, a 100 kilómetros de la capital, sector donde el intenso viento complica el trabajo de los bomberos.En los primeros días de esta semana también se produjeron incendios en San Clemente y Potrero de Garay, departamento Santa María, los cuales están en guardia de cenizas desde hace algunas horas.Por último, Vignetta contó que “no hay bomberos lesionados ni golpeados”, y destacó: “Hemos estado trabajando arduamente durante dos días".El, aunque es sensible la baja en la temperatura, la cual no superaría los 19 grados, diferente a los más de 35 que se dieron ayer, aunque el viento continuará soplando con persistencia.