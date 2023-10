Massa hará anuncios para consolidar el sistema de reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, realizará este miércoles anuncios de “medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro"."Tengo claro quienes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección", aseguró Massa este martes en el canal América 24.El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que "a los cinco o seis que hoy (por ayer) le hicieron perder los ahorros a muchos argentinos los voy a mandar en cana"."Se va a conocer una medida muy importante que involucra a otro país", añadió Massa.El ministro subrayó que "el 10 de diciembre sea quien sea presidente vas a tener los mismos ciudadanos y los mismos problemas"."Hay casi 5 puntos del PBI que son beneficios a empresarios y me dijeron (desde la oposición) que no lo iban a tratar" en el Presupuesto, se quejó Massa.