Massa anticipó un balotaje y dijo que le gustaría tener un ministro de Educación radical

Habrá anuncios para consolidar el sistema de reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que "mañana (por este miércoles) habrá medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro".



En diálogo con el canal de cable América 24, Massa dijo: "tengo claro quienes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección".



El jefe del Palacio de Hacienda advirtió: "a los cinco o seis que le hicieron perder los ahorros a muchos argentinos los voy a mandar en cana".



"Se va a conocer una medida muy importante que involucra a otro país", añadió Massa, aunque declinó precisarla.



El ministro subrayó que "el 10 de diciembre sea quien sea presidente vas a tener los mismos ciudadanos y los mismos problemas".



"Hay casi 5 puntos del PBI que son beneficios a empresarios y me dijeron (desde la oposición) que no lo iban a tratar" en el Presuepuesto, se quejó Massa.



El ministro explicó acerca de un conjunto de medidas que "todo lo que pasó fue después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como compensación de la devaluación".