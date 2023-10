Cristina publicó un discurso suyo de 2011 donde advertía sobre el "anarcocapitalismo"

Foto: archivo

La vicepresidenta Cristina Fernández publicóy el advenimiento del "anarcocapitalismo", en una jornada marcada por el alza del dólar paralelo, que pasó los 1.000 pesos en medio de"Cumbre de empresarios del G20 en 2011. ¿Parece hoy, no?", escribió la vicepresidenta en su cuenta de TikTok, donde adjuntó un video de su exposición en aquel encuentro, que tuvo lugar durante el final de su primer mandato.En ese discurso,"Si hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata y está endeudada en más del 100% de sus posibilidades, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía?", se preguntaba en aquella intervención ante el G20.La vicepresidenta recuperó aquel discurso en una jornada en la que los dólares bursátiles mantuvieron su tendencia alcista y marcaron nuevos récords nominales de cotización, con un incremento del 0,6% en el caso del dólar MEP, que cerró en $844, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $954 al final de la jornada, con un incremento de 8,2%, mientras el informal también marcó un récord al anotar un salto diario de $65 y alcanzar los $1.010 por unidad.El alza del dólar generó cruces entre oficialismo y oposición: el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxPy prometió que "no va a parar hasta que los vea presos"., el más votado en las PASO, recomendara no renovar plazos fijos en pesos, moneda a la que calificó de "excremento", en una posición que le valió que desde la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) lo trataran de "irresponsable".En el discurso de 2011 que publicó en sus redes,"Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio -exponía en aquella oportunidad-; esto que estamos viviendo no es capitalismo, es una anarcocapitalismo total, donde nadie controla a nadie".En aquel mensaje Fernández de Kirchner proponía "regular a los que más tenemos que regular", en referencia al sector financiero, al advertir que, en caso contrario, irán "cayendo los liderazgos" y "se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia"."Cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, progreso, de tener casa y salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político, y si esto se profundiza van a comenzar a cuestionarse las democracias", insistía.Al marcar que", la vicepresidenta alertó en aquella oportunidad que "estamos a tiempo de poder establecer soluciones".Y aclaró que si bien "muchas veces hay que afectar intereses", resulta "mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que frenar luego la furia de las sociedades".