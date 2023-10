"No es una opción irnos en este momento", aseguró un argentino en Israel

Dan Liberson, un Argentino que hace 10 años vive en Israel.//Foto FB

"Estamos con mucha incertidumbre y muy pendientes de ese tema, con lo cual no es una opción para nosotros irnos de Israel en este momento". Dan Liberson

, cuya hermana optó por viajar a Argentina con su familia para escapar del enfrentamiento bélico, a pesar de vivir con "porque su cuñado, de 19 años, continúa desaparecido luego de haber participado en el festival de música que el Hamas atacó el sábado pasado aseguró a Télam que "Israel no es un lugar peligroso, no es una opción irnos en este momento"."La primera sirena no la escuché, fue en la madrugada. Me levanté porque mi bebé se despertó a las 8 y apenas abrí el celular vi un montón de mensajes de gente preguntando si estábamos todos bien. Prendí la tele y vi todo lo que estaba pasando, que no eran sólo los misiles sino que habían entrado por tierra a Israel, es la primera vez que pasa eso", dijo Dan en diálogo con Télam mientrasen su casa de la ciudad de Herzlia, al norte de Tel Aviv y a unos 90 kilómetros de la Franja de Gaza.Dan, que trabaja como, aseguró que como"la vida transcurre más tranquila, pero en el sur la guerra es más cotidiana"."Estoy preparando el refugio por los anuncios que hicieron en estas últimas horas. Es difícil la cuestión emocional y psicológica porque vemos las imágenes de los terroristas que masacraron a familias que estaban durmiendo. Además, es la primera vez que me toma el conflicto como padre ya que tengo un hijo de un año", aseguró."El conflicto árabe israelí es como un electrocardiograma, sube y baja la tensión, pero en general en mi vida no estaba el conflicto en la diaria. De hecho, los turistas me suelen preguntar por la guerra porque no la perciben cuando vienen a Israel", explicó Dan.La operación, queque hasta el momento se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, comenzó este martes con la partida de un avión Hércules de la Fuerza Aérea en un procedimiento realizado en coordinación por el Gobierno nacional a través de la Cancillería."Mi hermana está casada con un argentino y tiene dos hijas, una de unos pocos meses y otra de tres años, y decidió por su seguridad que no vivan esta experiencia y pasar un tiempo en Argentina hasta que se tranquilice todo. Por suerte consiguieron pasaje al día siguiente que empezó todo este conflicto porque ya se veía que iba a ser diferente a los otros", comentó Dan, y agregó que él como estáde 19 años,desde el sábado luego de que asistió al festival Supernova, que se realizó en una zona del sur de Israel próxima a la frontera con la Franja de Gaza y fue uno de los objetivos que primero atacó Hamas."Estamos con mucha incertidumbre y muy pendientes de ese tema, con lo cual no es una opción para nosotros irnos de Israel en este momento", aseguró el guía de turismo.Dan contó que su familia siempre tuvo como "norte" a Israel, por lo cual "no me es ajeno el conflicto bélico, nunca puse el foco en que Israel es sólo eso. Israel es mi casa, el lugar donde quiero vivir, es el único país judío del mundo. Israel no es un lugar peligroso, no me vine a vivir a un lugar en donde tengo miedo que mis hijos crezcan. Todo lo contrario, siento que es el lugar más adecuado para criar a mis hijos", sostuvo, y concluyó que