Ultiman preparativos para la gran subasta de un Cortázar clave e inédito

Cortázar, en la Plaza Cibeles de Madrid.

¿Donde estaban los mecanoescritos?

La subasta de un cuadernillo tipeado a máquina por el propioen 1952, cuando intentaba darle forma definitiva al icónico libro "Historia de cronopios y de famas" que se publicaría 10 años después, se prepara "con muy buenas expectativas", anticipa a Télam desde Montevideo Sebastián Zorrilla, martillero de la casa Zorrilla que este jueves entregará al mejor postor el lote compuesto por 46 relatos breves, siete de ellos inéditos, rescatados del olvido tras siete décadas de haberlos creído perdidos.El lote 187 que en dos días saldrá a remate está formado por 60 hojas "en muy buen estado", mecanografiadas y comentadas por Cortázar (1914-1984), a razón de una carilla por página, con las típicas correcciones en birome que exigía la máquina Royal con la que produjo muchos de sus textos.Son 46 relatos,, explica Roberto Vega, director de la casa argentina de antigüedades Hilario, que fue la responsable de catalogar esas obras, y quien por eso se encuentra desde ayer en Montevideo, revisando las preliminares del esperado remate.El piso de ese lote ronda los 12 mil dólares, pero se especula que el 12 de octubre por la tarde ese monto supere los 20 mil. La subasta no será sólo presencial, podrán pujar en ella desde todo el mundo a través de Internet, mediante las plataformas Invaluable, de Estados Unidos, y Drouot, de Francia; y ocurre que, comenta Vega.Los mecanoscritos estaban en la biblioteca de un privado en Montevideo, de quien la subastadora no dio a conocer el nombre, si bien la prensa se refiere a él como, recientemente fallecido, cuando su hijo se disponía a tirar una caja con novelas de los años 90 "sin valor" entre las cuales estaría la carpeta cuya autenticidad llevó casi un año acreditar, resultado del trabajo minucioso del escritor uruguayoy del librero anticuario argentino, dos expertos en la producción cortazariana.¿Qué variantes y detalles de la génesis narrativa cortazariana permiten vislumbrar los papeles encontrados?, un ejemplary hasta el momento desconocido,, explicó Aquilanti tras su investigación.Las hipótesis sobre cuáles podrían haber sido las razones de la exclusión de los textos al día de hoy inéditos son apuestas de sentido: "Inventario", por ejemplo, podría inscribirse en la coherencia de "Historia de cronopios y de famas", pero podría también considerarse un texto; indica por su parte Mazzucchelli.Otros, como, son, textos, asegura:-agrega-,Una tercera pata estaría encolumnada por aquellos inéditos que contienen elementos que luego aparecen en la publicada serie de los cronopios, como la, que describe, detalla Mazzucchelli.¿Cómo se mantuvieron ocultos por 70 años estos originales? "Estaban en una caja sin inventariar, cómo fue a parar ahí se desconoce", dijo, de Zorrilla Subastas, a la prensa extranjera, pero el argentino Vega transita otros caminos en su respuesta a Télam.En cuanto a la circulación de este material, dice,Entonces,continúa en su especulación, que, como un juego de aquel surrealismo mágico del boom cortazariano refiere a una carta enviada por el escritor a su gran amigo, el pintor y poeta, le escribe Cortázar a Jonquieres en 1952.-continúa Vega-,-advierte-.Finalmente, ¿se espera hallar más manuscritos o textos cortazarianos o de otros autores del Boom en esa colección, una vez culminada la revisión de esas cajas sin inventariar?-afirma Vega-.Pero los textos que sí están, los que en 48 horas saldrán a la venta,, señala Vega.A fines de 1951, instalado irremediablemente en la París de posguerra, después de emplearse como traductor en la Unesco, a Cortázar, el hijo del diplomático, el tedio lo abruma. En Buenos Aires había publicado su genial tercer libro, "Bestiario", sin éxito. Llevaba 14 copias vendidas por él y en esa "París herida", con "las cicatrices de la ocupación nazi aún abiertas", más y más crece su "magia", explica Aquilanti.El librero y anticuario imagina a un Cortázar caminando por el Quai de La Tournelle o fumando acodado en el Pont Neuf o escuchando a Jean Cocteau recitar en los Champs Élysées cuando le escribe a su amiga María Rochi, "me han nacido unos nuevos bichos que se llaman cronopios", esos que ahora algunos conocerán por primera vez.