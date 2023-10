Milagro Sala mostró mejorías en su salud y fue derivada a una sala común

La referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, junto a su médico personal, Jorge Rachid, en una sala común de internación.

Milagro en recuperación

del Hospital Italiano de La Plata, donde permanece internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente el viernes pasado.En declaraciones a Télam, su médico personal, Jorge Rachid, afirmó: "Tiene algunas mejorías notables en lo físico y en lo emocional. En lo emocional porque está con ganas de vivir, según me dijo ella".Rachid, quien visitó a Sala este martes, contó que la encontró "muy feliz" por su traslado aque va a tener en pocos días para seguir con un tratamiento ambulatorio".Según el médico,por lo que Sala deberá permanecer en La Plata y continuar con un tratamiento que le demandará alrededor de "dos o dos meses y medio, como mínimo".La referente de la Tupac Amarú permanece internada en el Hospital Italiano de La Plata tras ser intervenida quirúrgicamente el viernes pasado, cuandopara intentar colocarle un stent venoso para atender el cuadro de trombosis venosa profunda que padece, algo que no pudo ser concretado en forma completa, según el parte médico del lunes último.dado el tiempo transcurrido desde el pedido de derivación que hicimos, en noviembre del año pasado, que hizo que tenga que someterse a una intervención quirúrgica mucho más compleja que la que esperábamos dado la fibrosis impresionante del sistema vascular que tenía", agregó Rachid.El médico manifestó que en la operación se intentó "extraer el trombo"y explicó: "Esa parcialidad de extracción del trombo permitió la recanalización de la vena hacia arriba"."Es como si un flujo de río lo pusiéramos dentro de un tubo, se recanalizó pero no en el flujo habitual. Esto mejoró las condiciones tróficas, es decir, las condiciones de los trastornos tróficos y de dolor, fundamentalmente de la pierna o el edema que provoca ese tipo de situación", abundó.Otro de los allegados a Sala que la visitaron en el Hospital Italiano de La Plata, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, coincidió con que la dirigenteTambién apuntó contra el juez de Ejecución Penal Carlos Cattan por las "negativas sistemáticas al traslado de Milagro, que generó que esa vena esté en la situación que estaba".Sala arribó a la capital bonaerense el miércoles pasado tras viajar desde el aeropuerto Horacio Guzmán, ubicado en la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy, hacia Buenos Aires y luego en ambulancia hacia La Plata, acompañada por médicos del Hospital Italiano.El jueves 28 de septiembre, en una audiencia por Zoom, el juez Cattan autorizó a la dirigente social a continuar un tratamiento médico en ese hospital, ante la necesidad de someterla a cuidados de alta complejidad.Cattan resolvió el pedido de traslado de Sala -quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria- durante la audiencia requerida de manera "urgente" por "cuestiones humanitarias" por el equipo que integra la defensa de Sala.A Sala se le detectó una trombosis en junio del 2022 y esa afección "fue menoscabando su estado físico y emocional", argumentaron los letrados.El 27 de junio del año pasado la dirigene, de 59 años, fue trasladada desde su domicilio hasta una clínica privada de la capital jujeña luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda" y, desde ese momento, fue desmejorando su estado de salud.